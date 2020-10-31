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Избирательная урна

МИДЕИ: все 139 избирательных участков за рубежом готовы к выборам

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201031/32243358/midei-vse-139-izbiratelnyh-uchastkov-za-rubezhom-gotovy-k-vyboram.html

Обеспечить работу всех избирательных участков за пределами Молдовы во время пандемии COVID-19 оказалось нелегкой задачей.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Все 139 избирательных участков за рубежом откроются 1 ноября, сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции.

Посольство Молдовы в России.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Голосование пройдет на всех участках с 7.00 до 21.00 (по местному времени в каждой стране). Исключение сделано для двух городов — столицы Азербайджана Баку (07.00 - 18.00) и французского Страсбурга (07.00 - 20.00).

Информация о статусе всех 139 избирательных участков, созданных за рубежом, оперативно обновляется в реальном времени и публикуется на сайте МИДЕИ.

Список веб-страниц и Facebook всех посольств можно найти здесь.

Министерство напоминает, что голосование за рубежом разрешено на основании действующего или просроченного паспорта гражданина Республики Молдова; удостоверения личности (вместе с сопроводительной картой) и паспорта моряка.

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Теги:
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