Полиция: Все избирательные участки в стране работают без значительных нарушений

В полиции назвали главные нарушения в ходе голосования и отрапортовали о нормальной работе всех избирательных участков.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Все 2 тысячи избирательных участков продолжают действовать в нормальном режиме, без серьезных нарушений. Об этом сообщил во время брифинга замглавы Генерального инспектората полиции МВД страны Марин Максиан.

В полиции рассказали, что получили больше 43 жалоб на нарушения от наблюдателей и граждан.

В то же время полиция констатировала следующие нарушения:

Шесть случаев перекрытия дорог в разных районах страны. В Флорештском, Дубоссарском и Резинском районе по одному случаю. Три случая в Бендерах. © Sputnik / Mihai Caraus Явка на выборах президента Молдовы превысила 20%: как голосуют граждане страны

Один случай блокирования входа в избирательный участок в селе Варница.

Четыре случая фотографирования бюллетеня. Три случая проверяются.

Три случая подкупа избирателей. В двух случаях информация проверяется. В третьем случае факты не подтвердились

Восемь случаев организованного подвоза избирателей. Полиция выявила около 30 транспортных средств, которые неоднократно подвозили людей к избирательным участкам.

Один случай предвыборной агитации.

В шести случаях были вывешены предвыборные афишы в день голосования.

Четыре случая нарушения санитарных норм на избирательных участках. На двух участках члены комиссии были без маски, еще на двух сломался термометр.

Еще 10 случаев разных нарушений. Среди них, появление на избирательном участке в состоянии алкогольного опьянения, один случай агрессии и порчи мобильного телефона и т.п.

Полиция создала специальные группы документирования нарушений.

Также сотрудники полиции направили два обращения в ЦИК, о ненадлежащем поведении наблюдателей.

Марин Максиан в ходе брифинга заявил, что полиция благодарит граждан за их гражданскую активность, но вынужден признать, что в 60% случаев информация в жалобах граждан не подтверждается.

Корреспонденты Sputnik Молдова ведут текстовую трансляцию с мест голосования. Оперативная информация будет поступать на нашу ленту.

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