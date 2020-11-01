Несмотря на беспорядки: в Варнице проголосовало почти две тысячи приднестровцев

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Голосование на избирательных участках в селе Варница проходят в спокойном режиме. На трех из четырех участках, открытых в селе, к 15 часам проголосовало примерно одинаковое количество избирателей — чуть больше пятисот человек.

К 15.00 на избирательном участке 37/9 свой голос отдало 546 граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра. На участке 37/10 - 512 человек, на 37/12 — 510. На избирательном участке 37/11 к этому моменту проголосовало самое малое количество приднестровских избирателей — 363 человека.

Как рассказала Татьяна Друк, председатель избирательной комиссии участка 37/9, расположившегося в фойе лицея в Варнице, здесь каждые три часа проводится дезинфекция. Первая была в шесть утра. Следующие провели в 09.00 и в 12.00. В дальнейшем дезинфекции намечены на 15.00, 18.00 и 21.00.

На входе у всех избирателей проверяют температуру. Все в масках и в перчатках. Причем в необходимых средствах защиты они пришли уже к избирательному участку. Так что членам комиссии нет необходимости им напомнить о правилах безопасности.

Приднестровцы рассказывают, что при пересечении границы им выдали маски и перчатки. Также отмечают, что никаких препятствий в перемещении с левого на правый берег Днестра не ощутили. Необходимо было лишь предоставить документ, удостоверяющий личность.

Для приднестровских избирателей на выборах президента Молдовы открыто 42 избирательных участка. По одному в муниципии Кишинева, Бельц, в Новых Аненах. Но большинство из них расположены в населенных пунктах, которые находятся вблизи берега Днестра. Очевидно, для того, чтобы жителям Левобережья было проще проголосовать и не тратить много времени на проезд до избирательного участка. В нескольких населенных пунктах открыто сразу четыре участка — в городе Резина, в селах Сэнэтэука и Варница.

Перед открытием участков несколько мужчин пытались преградить путь избирателям. Они выражали недовольство тем, что секции для голосования открыты в здании школы. По их мнению, в условиях пандемии это делать было небезопасно. Потом они переместились на трассу, перекрыв дорогу в сторону Бендер, по которой приднестровцы добираются до Варницы, чтобы проголосовать. Однако на данный момент проезд разблокирован.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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