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Центральная избирательная комиссия

ЦИК: по всей стране начинается голосование на дому

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201101/32261989/TsIK-po-vsey-strane-nachinaetsya-golosovanie-na-domu.html

С 15:00 члены избирательных бюро поедут к избирателям, подавшим заявления о голосовании на дому.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Голосование на всех избирательных участках, как в стране, так и за рубежом проходит в нормальном режиме. Об этом во время очередного брифинга заявил глава ЦИК Дорин Чимил.

Остановлены автобусы, которые следовали со стороны Приднестровья
© Sputnik / Телаграм канал Sputnik Молдова
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По ситуации на 15:00 закрыт участок в Японии, там проголосовало 23 человека. Также закрывается участок в Китае. Успешно открылись участки в США. В Бельгии, Франции, Ирландии, Чехии, Голландии и Румынии, Греции, Испании очереди на участках.

"Один из кандидатов пожаловался на организованный подвоз избирателей на избирательный участок в Варнице. Заявление передано для изучения в полицию", - рассказал Чимил.

Глава ЦИК рассказал, что с 15:00 от избирательных участков будут отправляться члены избирательной комиссии с переносной урной для голосования.

"В первую очередь урну отправят к избирателям пожилого возраста, людям с ограниченными возможностями, а затем уже к гражданам, находящимся на самоизоляции", - отметил Чимил.

Председатель ЦИК пообещал, что в ЦИКе изучат вопрос о поведении депутата, перекрывшего дорогу в Варнице.

Напомним, ранее в ЦИК сообщали, что по всей стране заявления для голосования на дому подали более 23 тыс. человек. Дорин Чимил пообещал, что ЦИК назовет окончательные данные о количестве таких заявлений в ближайшее время.

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