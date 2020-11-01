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брифинг ЦИК-а 2020

ЦИК: Выборы президента Молдовы можно считать состоявшимися

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (271)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201101/32269242/tsik-vybory-prezidenta-moldovy-mozhno-schitat-sostoyavshimisya.html

Центральная избирательная комиссия подвела итоги голосования и сообщила о явке на разных участках.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. По предварительным данным, судя по явке избирателей, президентские выборы в Молдове можно считать состоявшимися. Об этом на брифинге в ЦИК заявил глава Центризбиркома Дорин Чимил. 

По словам чиновника, как только итоговые протоколы будут составлены, данные введут в систему Alegeri (выборы - молд.), а любой желающий сможет на экране следить за обработкой результатов.

В ЦИК-е объявили, что по предварительным данным, выборы можно считать состоявшимися.

Там же отметили, что в 2019 году, на парламентских выборах, явка к этому часу была около 50%. В 2016 году около 47%, во втором туре 50%.

За границей без ограничений были открыты все участки в США и Канаде.

К 18:00 был закрыт участок в Баку, где проголосовало 26 человек, сообщили в Центризбиркоме.

В ЦИК-е также заявили, что во многих странах, компетентные органы обращают внимание на несоблюдение голосующими антиэпидемиологических норм.

В ЦИК призвали граждан внимательно относится к требованиям официальных властей стран, в которых они находятся. 

В Монтрё, Лондоне, Париже уже проголосовали более двух тысяч граждан.

Глава ЦИК напомнил гражданам, что участки будут работать до 21:00. В случае необходимости председатель участка может продлить его работу, но не более чем на два часа.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (271)

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