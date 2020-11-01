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Конституционный суд

Глава ЦИК: оценивать нарушения на выборах будет Конституционный суд

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (273)
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https://ru.sputnik.md/politics/20201101/32270616/glava-tsIK-otsenivat-narusheniya-i-reshat-sudbu-vyborov-budet-konstitutsionnyy-sud.html

В эксклюзивном комментарии для студии Sputnik Молдова Дорин Чимил рассказал о самых распространенных нарушениях на выборах.

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия передаст в Конституционный суд информацию о нарушениях на президентских выборах 1 ноября, после чего суд будет решать насколько они могли повлиять на результаты голосования. Об этом в эфире радио Sputnik Молдова заявил глава Центризбиркома Дорин Чимил.

В эксклюзивном комментарии для студии Sputnik Молдова Дорин Чимил рассказал о самых распространенных нарушениях на выборах и об обстановке на участках к этому часу.

Брифинг ЦИК 10 ноября 2020 года
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК: Выборы президента Молдовы можно считать состоявшимися

"Нам сообщали о самых разных нарушениях: организованный подвоз избирателей, агитация в день выборов, препятствование доступу к участкам", - сказал Чимил.

Глава ЦИК пообещал передать данные о всех нарушениях в Конституционный суд и заявил, что только суд должен будет изучить нарушения и признать или не признать результаты выборов.

Представитель ЦИК также отметил, что в случае, если возникает необходимость продления работы участка, такое решение может принять председатель комиссии, но продлить работу можно только на два часа.

По поводу телефонного опроса в день выборов, глава ЦИК возложил ответственность за его проведение на организаторов.

"Мы уже ответили компании, которая хочет таким образом собирать данные. Они делают это под свою ответственность. Две компании подали в ЦИК документы. Мы только приняли это к сведению", - отметил Чимил.

Напомним, на брифинге  в Центризбиркоме заявили, что по предварительным данным о явке, президентские выборы в Молдове можно признать состоявшимися.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (273)

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