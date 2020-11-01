Заявления Додона после закрытия избирательных участков в Молдове

В Молдове официально завершилось голосование на президентских выборах. Сейчас кандидаты на пост главы государства начинают делать первые заявления.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон сделал первые заявления после закрытия избирательных участков в Молдове.

"Хочу обратиться в качестве президента и поблагодарить всех граждан республики, которые поучаствовали в выборах сегодня, независимо за кого они голосовали из тех восьми кандидатов. Вы были очень активны, как в стране, так и за рубежом. Вы доказали свой патриотизм. Вас волнует будущее страны", - отметил Додон.

Также в качестве кандидата он поблагодарил граждан, отдавших голос именно за него, и заверил своих избирателей, что они не пожалеют о своем решении.

Помимо этого, он выразил благодарность всем сотрудникам госучреждений, в первую очередь работникам Центральной избирательной комиссии (ЦИК), и избирательных участков в разных районах страны.

По словам Додона, сотрудники правоохранительных органов обеспечили корректный, свободный и демократический процесс голосования.

Глава государства отметил, что сотрудникам избирательных комиссии еще предстоит несколько часов работы - нужно подсчитать все голоса граждан.

"Я провел хорошую кампанию, никого не критиковал. Надеюсь, что вы это оцените", - заключил Додон.

Выборы президента Молдовы прошли 1 ноября. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00. По предварительным данным, на территории страны проголосовали 1 211 147 избирателей.

За рубежом голосование продолжается. Там, по предварительным данным, правом голоса воспользовались 136 619 избирателей.

На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Это - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Начался подсчет голосов,Ю отданных за претендентов на кресло президента.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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