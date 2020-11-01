Первые заявления Санду после окончания голосования в Молдове

В Молдове избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов. Теперь претенденты на президентское кресло могут сделать свои первые заявления.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду выступила с заявлениями после закрытия избирательных участков на территории Молдовы.

"Хочу поблагодарить граждан за то, что вы проголосовали. Некоторые преодолели несколько километров, кто-то ждал часами в очереди или под дождем", - отметила Санду.

Отдельно она обратилась к молдавской диаспоре, которая, по ее ловам, показала отличную мобилизацию на данных выборах. Также Санду поблагодарила всех наблюдателей, отследивших процесс голосования.

Кандидат отметила, что члены ее избирательной группы проинформировали полицию о возможных нарушениях на этих президентских выборах.

"Граждан организовано отвозили к избирательным участкам. Были попытки подкупить избирателей, были провокации. Были различные нарушения - перевозка граждан для голосования с территории Приднестровья. Всего более 300 обращений в полицию только по таким нарушениям", - уточнила Санду.

Выборы президента Молдовы прошли 1 ноября. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00. По предварительным данным, на территории страны проголосовали 1 211 147 избирателей.

За рубежом голосование продолжается. Там, по предварительным данным, правом голоса воспользовались 136 619 избирателей.

На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Начался подсчет голосов, отданных за претендентов на кресло президента.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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