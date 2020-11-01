ЦИК: на некоторых избирательных участках продлили часы работы

В Центризбиркоме представили первые результаты на президентских выборах в Молдове. В ЦИК отметили, что была необходимость продлить работу на нескольких пунктах голосования.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сделали первые заявления после завершения голосования на избирательных участках в Молдове.

Как заявил глава ЦИК Дорин Чимил, было принято решение о продлении работы некоторых избирательных участков.

"Это село Садова в Каларашском районе", - заявил Чимил.

Как уточнил Чимил, еще восемь избирательных участков за границей продлили свою работу. На час больше будут активны по участку в Израиле и Германии. На два часа продлили работы по одной точке в Румынии, Италии, Франции и еще две в Германии.

Представитель ЦИК также отметил, что в таких случаях, если возникает необходимость продления работы участка, то такое решение может принять председатель комиссии. Однако продлить работу можно только на два часа.

Выборы президента Молдовы прошли 1 ноября. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00. По предварительным данным, на территории страны проголосовали 1 211 147 избирателей.

За рубежом голосование продолжается. Там, по предварительным данным, правом голоса воспользовались 136 619 избирателей.

На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Это - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Начался подсчет голосов, отданных за претендентов на кресло президента.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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