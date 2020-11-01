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Брифинг в ЦИК.

ЦИК: первые результаты выборов - обработано 50% протоколов

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (282)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201101/32277219/pervye-rezultaty-na-prezidentskikh-vyborakh-v-moldove.html

В Центризбиркоме объявили первые результаты голосования на выборах президента Молдовы 1 ноября. Есть кандидаты, выбившиеся в явные лидеры.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии объявили первые результаты выборов. Уже обработано более 50% протоколов. 

По предварительным данным, кандидаты набрали следующее количество голосов: 

Игорь Додон 36,23%, Майя Санду 30,49%, Ренато Усатый 16,50%, Виолетта Иванова 8,8%, Андрей Нэстасе 3,40%. 

Выборы президента Молдовы прошли 1 ноября. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00. По предварительным данным, на территории страны проголосовали 1 211 147 избирателей.

За рубежом голосование продолжается. Там, по предварительным данным, правом голоса воспользовались 136 619 избирателей.

На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Это - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Начался подсчет голосов, отданных за претендентов на кресло президента.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (282)

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