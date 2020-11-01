Открыты два уголовных дела по факту нарушений в Варнице

Значительные силы полиции следили за порядком во время голосования на президентских выборах в Молдове. Правоохранители продолжают работать даже после закрытия избирательных участков.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Все 2004 избирательных участков, расположенных в Молдове, были под постоянным наблюдением более шести тысяч полицейских. Помощь правоохранителей понадобилась в ряде ситуаций. Об этом сообщил во время брифинга замглавы Генерального инспектората полиции МВД страны Марин Максиан.

"На протяжении сегодняшнего дня полиция выезжала по 45 вызовам, поступившим в Единую службу спасения "112". По двум нарушениям открыли уголовные дела. Речь идет о блокировании избирательного участка, а также о действиях протестующих в населенном пункте Варница", - пояснил Максиан.

По его словам, всего полиции приходилось вмешиваться в 304 случаях нарушения электорального процесса, то есть в эпизодах, которые могли бы помешать проведению выборов.

Как отметил Максиан, имели место 36 случаев блокировки автодорог в Флорештах, Дубэссарах, Бендерах и Каушанах.

Другие 20 инцидентов, как он уточнил, касались нарушений правил обращения с бюллетенями, также было 14 случаев подкупа избирателей.

Еще было зафиксировано 115 эпизодов перевоза граждан на избирательные участки. Кроме того полиция зафиксировала и 19 случаев агитации.

Помимо этого, были и другие инциденты, такие как оскорбления, появление на участках нетрезвых граждан, нелегальная торговля близ мест голосования и другое.

Начиная с 21.00 полиция обеспечивала безопасность перевозки различных документов.

По предварительным данным, на территории страны проголосовали 1 211 147 избирателей.

За рубежом проголосовало порядка 136 619 избирателей.

На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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