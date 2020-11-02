Быть второму туру, кто в него проходит: подсчитано подавляющее большинство протоколов

Итог выборов главы государства прояснился почти полностью - сколько голосов набрали кандидаты, и в каких районах они одержали победу.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. В Центральной избирательной комиссии обработали 98,4% протоколов избирательных участков.

Несомненными остались лидирующие позиции двух кандидатов - действующего главы государства Игоря Додона и лидера партии "Действие и солидарность" (PAS) Майи Санду.

По предварительным данным Санду получила 34,39 % голосов, за Додона свои голоса отдало 34,11 % избирателей.

Оба этих кандидата выходят во второй тур выборов, который запланирован на 15 ноября.

Второй тур стал возможен. поскольку ни один участников гонки не смог набрать более 50% голосов 1 ноября.

Ближайший преследователь лидеров - Ренато Усатый из "Нашей Партии" с 16,90%.

Другие кандидаты набрали следующее количество голосов:

Виолетта Иванова 6,75%, Андрей Нэстасе 3,24%, Октавиан Цыку 2,01%, Тудор Делиу 1,42%, Дорин Киртоакэ 1,17%.

ЦИК продолжает еще подсчитывать голоса за рубежом от молдавской диаспоры. Предварительные результаты Санду.

Додон одержал победу в следующих территориях: Бричаны, Единец, Окница, Дондюшаны, Глодяны, Рышканы, Флорешты, Шолдэнешты, Унгены, Резина, Дубэссары, Новые Анены, Каушаны, Кагул, Бассарабяска, Тараклия, а также АТО Гагаузия и Приднестровский регион.

Санду стала лидером в следующих Районах: -Теленешты, Кэлэрашь, Ниспорены, Страшены, Яловены, Хынчешты, Леова, Чимишлия, Кантемир, Штефан-Водэ, Криуляны, а также Кишинев.

Ренато Усатый взял большинство голосов в муниципии Бельцы, Фэлештах, Сынжерей и Дрокии.

Виолета Иванов стала лидером в Оргееве.

Выборы президента Молдовы прошли 1 ноября. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

Явка составила 42,76% или 1 214 757 избирателей.

На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Это - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Начался подсчет голосов, отданных за претендентов на кресло президента.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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