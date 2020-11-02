Первый тур выборов президента Молдовы: взгляд представителя Совфеда России

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Борьба за пост главы государства во втором туре президентских выборов в Молдове будет серьезной - электорат оппозиционных политиков, не прошедших во второй тур, может проголосовать за экс-премьера Майю Санду. Об этом в понедельник отметил РИА Новости председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

Майя Санду набрала в первом туре свыше 36% голосов избирателей, за нынешнего главу государства Игоря Додона, который баллотируется на второй срок, проголосовали чуть более 32% - таковы итоги обработки 99,95% протоколов.

"Второй тур выборов будет напряженным. В нашей комиссии были данные о том, что внешние силы сделали очень серьезную ставку на Санду. На нее же работают и платформы западной пропаганды", - подчеркнул Климов.

По его словам, Игорь Додон - практически единственный из кандидатов, кто говорил о необходимости сохранения баланса в отношениях со всеми соседями, включая и Россию, в то время как другие делали ставку на отношения с Румынией и Украиной. Андрей Климов считает, что избиратели, голосовавшие за проигравших в первом туре кандидатов, "будут перетекать к Санду". Представитель Совета Федерации также отметил, что для Игоря Додона сложилась непростая ситуация, ему нужно мобилизовать свой электорат.

Подчеркнув, что Россия "будет работать с той властью, которую выберет народ страны", Климов также сказал, что если при Додоне отношения России и Молдовы развивались, то нет уверенности в том, что при Санду "они будут также в стадии развития".

Первый тур выборов президента Молдовы прошел 1 ноября. По итогам обработки 99,95% протоколов с избирательных участков экс-премьер, лидер PAS Майя Санду набрала 36,15% голосов, а действующий президент страны Игорь Додон - 32,62%. Таковы предварительные данные Центризбиркома.

На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Это - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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