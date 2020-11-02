Санду или Додон: кого во втором туре выборов поддержит электорат Усатого

Политологи считают, что решающая битва во втором туре выборов президента Молдовы будет за голоса электората лидера "Нашей партии" Ренато Усатого. Лидерам гонки предстоит поработать для того, чтобы перетянуть симпатизантов Усатого на свою сторону.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. За электорат лидера "Нашей партии" Ренато Усатого, который по итогам первого тура голосования занял третье место (16,9% голосов), будет вестись серьезная политическая борьба, и этот факт должен решить судьбу выборов президента Молдовы. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik заявил политолог Корнелиу Чуря.

По предварительным итогам выборов президента 1 ноября, ни один из 8 кандидатов не набрал больше 50% голосов. Лидерами гонки стали экс-премьер, лидер PAS Майя Санду (36,16%) и действующий глава государства Игорь Додон (32,61%). Оба этих политика уже встречались во втором туре на выборах главы государства в 2016 году. Тогда победу одержал Додон.

По словам Чури, в 2016 году ощущалась разница между первым и вторым туром.

"После первого чувствовалось, что как у правого кандидата, так и у левого есть существенный резервы, чтобы мобилизовать электорат. Так и произошло. Каждый прибавил порядка 200 тысяч голосов. Сейчас ситуация не совсем понятна", - сказал политолог.

Во-первых, как пояснил Чуря, неясно, сможет ли Санду увеличить число голосующих за рубежом, и насколько велик ее резерв именно там. Как считает аналитик, благодаря прежде всего поддержке диаспоры лидер PAS высоко поднялась в 2016 году и в первом туре выборов 2020 года она получила преимущество.

"Большой вопрос, в принципе, - каковы резервы обоих кандидатов", - сказал Чуря.

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По словам эксперта, штаб Додона должен проанализировать ситуацию и понять, почему его электорат не вышел на выборы 1 ноября. Самое простое объяснение, как считает политолог, - это пандемия. Люди в возрасте не захотели выходить на голосование, чтобы не заразиться коронавирусом нового типа.

"Большая загадка, как себя поведет во втором туре электорат Ренато Усатого, и сам Усатый. Это главная головная боль как для Игоря Додона, так и для Майи Санду. Понятно, что сейчас Санду пребывает в хорошем настроении – неожиданная победа в первом туре. Но чтобы одержать победу во втором, ей нужно уговорить симпатизантов Усатого проголосовать за нее. Игорь Додон должен сделать то же самое", - отметил Чуря.

По его мнению, "идеологически электорату Усатого легче проголосовать за Додона, но ввиду той политической конфронтации, которая существовала до сих пор между Додоном и Усатым, это очень сложно".

"Нужны определенные посреднические усилия. То же самое касается Санду. За электорат Усатого будет вестись серьезная политическая борьба, и этот факт должен решить судьбу нынешних президентских выборов", - подчеркнул Чуря.

Такого же мнения придерживается и политолог Виктор Жук. В комментарии Sputnik эксперт заявил, что решающая битва во втором туре выборов президента Молдовы будет за голоса электората лидера "Нашей партии" Ренато Усатого.

"Речь идет о порядка 227 тысячах. От того, в какую сторону пойдет электорат Усатого, зависит, кто победит. На данный момент перед Санду открываются перспективы, главное, чтобы она не сделала ошибок. Но в сравнении с выборами 2016 года для нее открылась благоприятная тенденция", - сказал Жук.

Второй тур

По закону, если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.

Дату второго тура назначает ЦИК после получения протоколов от окружных комиссий. Если есть все документы, то второй тур организуется максимум в течение двух недель. То есть выборы могут быть назначены на 15 ноября.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

© Sputnik / Moldova Президентские выборы в Молдове

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