Санду или Додон: кого во втором туре выборов поддержит электорат Усатого

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. За электорат лидера "Нашей партии" Ренато Усатого, который по итогам первого тура голосования занял третье место (16,9% голосов), будет вестись серьезная политическая борьба, и этот факт должен решить судьбу выборов президента Молдовы. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik заявил политолог Корнелиу Чуря.
По предварительным итогам выборов президента 1 ноября, ни один из 8 кандидатов не набрал больше 50% голосов. Лидерами гонки стали экс-премьер, лидер PAS Майя Санду (36,16%) и действующий глава государства Игорь Додон (32,61%). Оба этих политика уже встречались во втором туре на выборах главы государства в 2016 году. Тогда победу одержал Додон.
По словам Чури, в 2016 году ощущалась разница между первым и вторым туром.
"После первого чувствовалось, что как у правого кандидата, так и у левого есть существенный резервы, чтобы мобилизовать электорат. Так и произошло. Каждый прибавил порядка 200 тысяч голосов. Сейчас ситуация не совсем понятна", - сказал политолог.
Во-первых, как пояснил Чуря, неясно, сможет ли Санду увеличить число голосующих за рубежом, и насколько велик ее резерв именно там. Как считает аналитик, благодаря прежде всего поддержке диаспоры лидер PAS высоко поднялась в 2016 году и в первом туре выборов 2020 года она получила преимущество.
"Большой вопрос, в принципе, - каковы резервы обоих кандидатов", - сказал Чуря.
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По словам эксперта, штаб Додона должен проанализировать ситуацию и понять, почему его электорат не вышел на выборы 1 ноября. Самое простое объяснение, как считает политолог, - это пандемия. Люди в возрасте не захотели выходить на голосование, чтобы не заразиться коронавирусом нового типа.
"Большая загадка, как себя поведет во втором туре электорат Ренато Усатого, и сам Усатый. Это главная головная боль как для Игоря Додона, так и для Майи Санду. Понятно, что сейчас Санду пребывает в хорошем настроении – неожиданная победа в первом туре. Но чтобы одержать победу во втором, ей нужно уговорить симпатизантов Усатого проголосовать за нее. Игорь Додон должен сделать то же самое", - отметил Чуря.
По его мнению, "идеологически электорату Усатого легче проголосовать за Додона, но ввиду той политической конфронтации, которая существовала до сих пор между Додоном и Усатым, это очень сложно".
"Нужны определенные посреднические усилия. То же самое касается Санду. За электорат Усатого будет вестись серьезная политическая борьба, и этот факт должен решить судьбу нынешних президентских выборов", - подчеркнул Чуря.
Такого же мнения придерживается и политолог Виктор Жук. В комментарии Sputnik эксперт заявил, что решающая битва во втором туре выборов президента Молдовы будет за голоса электората лидера "Нашей партии" Ренато Усатого.
"Речь идет о порядка 227 тысячах. От того, в какую сторону пойдет электорат Усатого, зависит, кто победит. На данный момент перед Санду открываются перспективы, главное, чтобы она не сделала ошибок. Но в сравнении с выборами 2016 года для нее открылась благоприятная тенденция", - сказал Жук.
Второй тур
По закону, если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.
Дату второго тура назначает ЦИК после получения протоколов от окружных комиссий. Если есть все документы, то второй тур организуется максимум в течение двух недель. То есть выборы могут быть назначены на 15 ноября.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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