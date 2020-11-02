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Выборы президента Молдовы

Promo-Lex: зафиксировано в два раза меньше нарушений, чем на выборах в 2019 году

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (300)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201102/32291049/promo-lex-zafiksirovano-v-dva-raza-menshe-narusheniy-chem-na-vyborakh-v-2019-godu.html

Ассоциация Promo-Lex представила итоговый отчет о выявленных нарушениях во время первого тура президентских выборов.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Миссия Promo-Lex выявила в ходе наблюдения за первым туром выборов президента Молдовы 1 ноября в два раза меньше нарушений, чем на парламентских выборах в 2019 году. Об этом во время представления итогового отчета наблюдательной миссии рассказал глава организации Павел Постикэ.

Всего во время первого тура президентских выборов 1 ноября наблюдатели ассоциации выявили 489 предполагаемых нарушений.

Предварительные результаты выборов президента Молдовы
© Sputnik / Moldova
Выборы президента Молдовы: как распределились голоса

Павел Постикэ поблагодарил за работу наблюдателей и всех участников избирательного процесса. Также в Promo-Lex представили основные из выявленных нарушений. 

Среди них: 37 случаев несоблюдения дистанции между избирательными служащими, 231 случай ограниченного доступа на избирательные участки для людей с особыми потребностями; более 200 случаев, когда участки не отапливались должным образом; около 100 участков открылись с опозданием. Еще в семи случаях в радиусе 100 метров от участка были размещены предвыборные афиши.

Восемь нарушений связано с нарушением правил опечатывания урн для голосования. Девять  -  с воспрепятствованием съемки, когда это было разрешено. Семь случаев недопуска на участок людей с симптомами COVID-19. Агитация вблизи избирательных участков - пять случаев. Организованный подвоз избирателей - 11 случаев. Еще 15 случаев нарушения работы программы Alegeri.

Также наблюдатели Promo-Lex выявили ряд несоответствий в списках избирателей, случаи фотографирования бюллетеня и приостановку работы участка на некоторое время. 

За первым туром голосования наблюдали около 600 наблюдателей Promo-Lex.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (300)

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