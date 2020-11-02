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Майя Санду

Санду: благодарю за поддержку Нэстасе и Киртоакэ

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (302)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201102/32293384/sandu-poblagodarila-drugikh-kandidatov-za-podderzhku.html

Майя Санду выступила с первыми заявлениями после оглашения результатов первого тура президентских выборов в Молдове.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Кандидат от Партии "Действие и солидарность" Майя Санду поблагодарила выбывших из президентской гонки кандидатов за поддержку на предстоящем втором туре выборов главы молдавского государства. 

"Благодарю Андрея Нэстасе и Дорина Киртоакэ, которые выразили мне поддержку", - заявила Санду.

Игорь Додон и Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Санду или Додон: кого во втором туре выборов поддержит электорат Усатого
Также она выразила благодарность всем избирателям, которые "несмотря ни на что, приняли участие в выборах". Санду обратила внимание на тот факт, что на этих выборах проголосовало большое количество молодых людей.

"Вчера в Молдове победили люди. Благодарим всех в стране, кто работал. Вы показали, что ваша сила – в вашем голосе. Менее заметная, но более важная работа у наблюдателей и всех волонтеров", - уточнила кандидат. 

Далее она напомнила, что в ходе вчерашнего голосования были зафиксированы некоторые нарушения, всего было отправлено более 300 заявлений в полицию. 

Также она ответила и на вопрос, рассчитывает ли на досрочные выборы после второго тура.

"Насчет досрочных парламентских выборов, мы это будем обсуждать позже. Как я говорила много раз, нам нужно очистить политический класс. И следующий шаг – очистить и парламент, который бы представлял народ", - отметила Санду.

По итогам обработки всех 2143 протоколов больше всех голосов на выборах президента Молдовы набрала экс-премьер, лидер Партии PAS Майя Санду - 36,16% (487 635 голосов), на втором месте действующий глава государства Игорь Додон - 32,61% (439 866 голосов). Такие предварительные данные приводит Центризбирком.

Подсчет голосов на выборах президента: обстановка в штабах Игоря Додона и Майи Санду
© Sputnik
LIVE: Подсчет голосов на выборах президента - обстановка в штабах Додона и Санду

Выборы прошли 1 ноября. В них приняли участие 8 кандидатов. Если фавориты гонки были известны еще до начала выборов, то любопытно, как распределились позиции остальных кандидатов.

Так, третье место занимает лидер "Нашей партии" Ренато Усатый - с 16,9% (227 938 голосов). Следом расположились Виолетта Иванова - 6,49% (87 542), Андрей Нэстасе - 3,26% (43 925), Октавиан Цыку - 2,01% (27 170), Тудор Делиу - 1,37% (18 486), Дорин Киртоакэ - 1,2% (16 145).

Согласно закону, если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал больше половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (302)

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