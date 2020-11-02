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Парламент

Депутаты, покинувшие Pro Moldova, создали группу Pentru Moldova

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (242)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201102/32295551/deputaty-pokinuvshie-pro-moldova-sozdali-gruppu-pentru-moldova.html

Очередные политические перемены в законодательном органе - депутаты, ранее объявившие себя независимыми, создают новую группу.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Пятеро депутатов, покинувших парламентскую группу и партию Pro Moldova, заявили о создании в законодательном органе новой политической группы — платформы Pentru Moldova. Об этом сообщил в социальных сетях Сержиу Сырбу, который прежде заявлял, что после ухода из политформирования, возглавляемого Андрианом Канду, собирается остаться "независимым депутатом".

Сырбу опубликовал в соцсетях фото заявления, которое подписали он и четверо других депутатов — Элеонора Граур, Руксанда Главан, Григоре Репещук и Корнелиу Падневич.

Все они ранее состояли в ДПМ, в 2020 году перешли в "Pro Moldova", а в конце октября покинули и эту парламентскую группу.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (242)

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Теги:
парламент


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