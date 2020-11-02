Депутаты, покинувшие Pro Moldova, создали группу Pentru Moldova

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Пятеро депутатов, покинувших парламентскую группу и партию Pro Moldova, заявили о создании в законодательном органе новой политической группы — платформы Pentru Moldova. Об этом сообщил в социальных сетях Сержиу Сырбу, который прежде заявлял, что после ухода из политформирования, возглавляемого Андрианом Канду, собирается остаться "независимым депутатом".

Сырбу опубликовал в соцсетях фото заявления, которое подписали он и четверо других депутатов — Элеонора Граур, Руксанда Главан, Григоре Репещук и Корнелиу Падневич.

Все они ранее состояли в ДПМ, в 2020 году перешли в "Pro Moldova", а в конце октября покинули и эту парламентскую группу.

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