Первый тур выборов в Молдове: итоги прокомментировали в МИД России

Министерство иностранных дел России поделилось своим взглядом на ситуацию, которая сложилась после первого тура президентских выборов в Молдове.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Заместитель главы МИД России Андрей Руденко, комменитруя итоги первого тура президентских выборов в Молдове, заявил для РИА Новости, что "Москва будет готова работать с любым избранным президентом" РМ. В то же время, по словам дипломата, прогнозы по итогам выборов делать пока рано.

"Мы готовы работать с народом Молдовы. Если народ Молдовы выберет того или иного представителя, мы готовы будем работать со всеми", - подчеркнул Андрей Руденко. © Sputnik / Mihai Caraus Наблюдатели от СНГ: выборы президента прошли без существенных нарушений

"Анализировать итоги выборов нужно после второго тура. Сейчас делать какие-то прогнозы преждевременно. Все будет зависеть от того, как молдавские избиратели в конечном счете отдадут свои голоса", - также отметил он.

Первый тур выборов президента Молдовы прошел 1 ноября. По итогам обработки 100% протоколов с избирательных участков экс-премьер, лидер PAS Майя Санду набрала 36,16% голосов, а действующий президент страны Игорь Додон - 32,61%.

На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Это - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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