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ОБСЕ.

Наблюдатели от миссии ОБСЕ: выборы в Молдове организовали профессионально

© Sputnik / Сергей Аверин
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (306)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201102/32298716/nablyudateli-ot-missii-osce-vybory-proveli-professionalno.html

Наблюдатели от ОБСЕ находились в Молдове шесть недель и за это время они оценивали всю избирательную кампанию и процесс голосования 1 ноября.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в республике Кориэн Йонкер представила оценку прошедших президентских выборов и избирательной кампании в Молдове. 

По ее данным, в Кишиневе находились 10 наблюдателей от ОБСЕ, еще 22 выехали в разные населенные пункты страны. Как отметила Йонкер, изначально планировалось направить большее количество экспертов, но это не получилось из-за пандемии коронавируса. 

"Несмотря на то, что мы не могли наблюдать за процессом голосования в привычном режиме, наша общая оценка избирательного процесса является точной, достоверной и объективной. Первый тур был организован профессионально, несмотря на вызовы со стороны пандемии COVID-19 и пробелов в законодательстве, которые снизили эффективность контроля над финансовыми ресурсами избирательной кампании и разрешения избирательных споров", - заявила Йонкер на пресс-конференции.

Она рассказала, что специалисты ОБСЕ также зафиксировали различные нарушения в ходе избирательного процесса: блокирование автодорог, организованная перевозка избирателей, давление и прочие, которые могли помешать передвижению и доступу избирателей к участках. 

Итоговая пресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ
© Sputnik / Mihai Caraus
Наблюдатели от СНГ: выборы президента прошли без существенных нарушений

Однако, как уточнила Йонкер, это не помешало качественному проведению выборов. 

"В рамках конкурентной избирательной кампании избиратели получили возможность выбора между различными политическими альтернативами, но утверждения о подкупе голосов озвучивались в ходе всего избирательного процесса", - подчеркнула она.

По оценке Йонкер, кандидаты освещались в СМИ сбалансировано, были соблюдены основные свободы собраний и мнений. 

Всего наблюдательная миссия посетила ряд избирательных участков в Кишиневе и в 31 районе страны, в том числе те, где голосовали жители Приднестровья. 

Выборы прошли 1 ноября. В них приняли участие 8 кандидатов. По итогам обработки всех 2143 протоколов экс-премьер, лидер Партии PAS Майя Санду набрала на выборах президента Молдовы 36,16% (487 635 голосов), на втором месте действующий глава государства Игорь Додон - 32,61% (439 866 голосов). Такие предварительные данные приводит Центризбирком.

Выборы президента Молдовы
© Photo : Miroslav Rotari
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Третье место занимает лидер "Нашей партии" Ренато Усатый - с 16,9% (227 938 голосов). Следом расположились Виолетта Иванова - 6,49% (87 542), Андрей Нэстасе - 3,26% (43 925), Октавиан Цыку - 2,01% (27 170), Тудор Делиу - 1,37% (18 486), Дорин Киртоакэ - 1,2% (16 145).

Согласно закону, если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал больше половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (306)

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