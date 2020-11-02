Наблюдатели от миссии ОБСЕ: выборы в Молдове организовали профессионально

Наблюдатели от ОБСЕ находились в Молдове шесть недель и за это время они оценивали всю избирательную кампанию и процесс голосования 1 ноября.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в республике Кориэн Йонкер представила оценку прошедших президентских выборов и избирательной кампании в Молдове.

По ее данным, в Кишиневе находились 10 наблюдателей от ОБСЕ, еще 22 выехали в разные населенные пункты страны. Как отметила Йонкер, изначально планировалось направить большее количество экспертов, но это не получилось из-за пандемии коронавируса.

"Несмотря на то, что мы не могли наблюдать за процессом голосования в привычном режиме, наша общая оценка избирательного процесса является точной, достоверной и объективной. Первый тур был организован профессионально, несмотря на вызовы со стороны пандемии COVID-19 и пробелов в законодательстве, которые снизили эффективность контроля над финансовыми ресурсами избирательной кампании и разрешения избирательных споров", - заявила Йонкер на пресс-конференции.

Она рассказала, что специалисты ОБСЕ также зафиксировали различные нарушения в ходе избирательного процесса: блокирование автодорог, организованная перевозка избирателей, давление и прочие, которые могли помешать передвижению и доступу избирателей к участках.

Однако, как уточнила Йонкер, это не помешало качественному проведению выборов.

"В рамках конкурентной избирательной кампании избиратели получили возможность выбора между различными политическими альтернативами, но утверждения о подкупе голосов озвучивались в ходе всего избирательного процесса", - подчеркнула она.

По оценке Йонкер, кандидаты освещались в СМИ сбалансировано, были соблюдены основные свободы собраний и мнений.

Всего наблюдательная миссия посетила ряд избирательных участков в Кишиневе и в 31 районе страны, в том числе те, где голосовали жители Приднестровья.

Выборы прошли 1 ноября. В них приняли участие 8 кандидатов. По итогам обработки всех 2143 протоколов экс-премьер, лидер Партии PAS Майя Санду набрала на выборах президента Молдовы 36,16% (487 635 голосов), на втором месте действующий глава государства Игорь Додон - 32,61% (439 866 голосов). Такие предварительные данные приводит Центризбирком.

Третье место занимает лидер "Нашей партии" Ренато Усатый - с 16,9% (227 938 голосов). Следом расположились Виолетта Иванова - 6,49% (87 542), Андрей Нэстасе - 3,26% (43 925), Октавиан Цыку - 2,01% (27 170), Тудор Делиу - 1,37% (18 486), Дорин Киртоакэ - 1,2% (16 145).

Согласно закону, если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал больше половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova