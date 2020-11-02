Выборы президента — жесткая борьба во втором туре

Майя Санду принимает от союзников поздравления с победой — тем сокрушительнее может оказаться ее поражение.

Второй тур президентских выборов в Молдове предрекали практически все эксперты и социологические опросы. Согласны были политологи и с тем, что в финальную схватку вступят Игорь Додон и Майя Санду.

Однако никто не ожидал, что на выборах 1 ноября Санду (получившая 36,16% голосов) опередит Додона (32,61%) — пусть и на три с половиной процента.

"Домашние заготовки" внезапно испортились

На поствыборном брифинге утром в понедельник лидер движения "Действие и солидарность" (PAS) выглядела нервной и замкнутой. Похоже, и для нее выход вперед оказался неожиданностью. Домашние заготовки для брифинга пришлось перечеркнуть, повестка резко изменилась. В итоге Санду не ответила прямо ни на один из важных вопросов журналистов.

Например, о том, собирается ли она добиваться досрочных парламентских выборов, как обещала ранее. Или намерена ли обратиться за поддержкой к Ренато Усатому, занявшему третье место с 16,9%.

Примечательно, что имени Усатого Санду и вовсе не упомянула. Однако не забыла поблагодарить за помощь в первом туре прорумынских единомышленников, Андрея Нэстасе, Октавиана Цыку и Дорина Киртоакэ. Это смотрелось как демонстративный жест — учитывая, что чуть ранее в телеэфире Санду прямо заявила, что "не доверяет и никогда не будет доверять" Усатому.

Пузырь "фальсификаций" лопнул

Вся тактика Санду опиралась на отрицание результатов выборов, в которых побеждает Игорь Додон, по уже не раз опробованным в других странах лекалам "цветных революций".

Лидер прозападной PAS провела эмоциональную кампанию, в которой лишь мельком упоминала экономические и социальные реалии. Зато акцентировала внимание на том, что она — "за хороших людей", голос которых будет обязательно украден с помощью "фальсификаций". Слово "фальсификация" в ее выступлениях повторялось так часто, что могло бы стать неофициальным слоганом кандидата.

К утру 2 ноября тщательно проработанные планы пришлось отправить в мусорное ведро. Уже в ночь с воскресенья на понедельник, когда Санду вышла вперед, обозреватели язвительно спрашивали в социальных сетях: "Это и есть те самые фальсификации, о которых нам рассказывали целый месяц?"

Как теперь выстраивать кампанию во втором туре, вряд ли знают в предвыборном штабе кандидата PAS. Перекраивать стратегии придется на ходу, а действовать — экспромтом.

Ожидается мобилизация сторонников Додона

Выход Санду на первое место — преимущество, скорее, психологического порядка. Демотивировать ядерный электорат Додона этим вряд ли удастся. А вот мобилизовать сторонников действующего президента, и более того, — всех избирателей, поддерживающих сотрудничество Молдовы с Россией, — это более чем вероятно.

На результатах Додона не в последнюю очередь сказалась беспрецедентно низкая явка избирателей (42,76%) на фоне повышенной активности избирателей в странах Запада.

В 2019 году, на парламентских выборах в Молдове, явка в первом туре составила 50,95%. Во втором — еще выше — 53,45%.

Сыграли свою роль и страх перед инфекцией — в Молдове самый высокий в СНГ уровень инфицированных за все время, с начала пандемии COVID-19 в пересчете на 100 тысяч населения. Подвела и погода. В день выборов резко похолодало, с утра до позднего вечера шел дождь.

Однако во втором туре электорат Додона, встревоженный обозначившейся угрозой, скорее всего, массово выйдет на выборы при любой погоде и в любой эпидемиологической обстановке.

Игорь Додон на брифинге в понедельник заявил, что потенциал его поддержки даже не приближается к исчерпанию. Выборы показали, что левоцентристский электорат в Молдове составляет 55-60%, заявил Додон. И добавил — именно это и будет определять ход выборов во втором туре.

Никакой взаимности

Новым фактором на выборах 1 ноября стало и участие в них Ренато Усатого. Мэр Бельц, чья партия давно играет на политическом поле Молдовы, впервые выступил в качестве кандидата в президенты — и сразу показал заметный результат.

Вопрос, на какую чашу весов упадут голоса избирателей, голосовавших за лидера "Нашей Партии", среди других факторов, будет влиять и на исход второго тура.

На имя Ренато Усатого Тверским судом Москвы в июле 2020 года была заочно выдана санкция на арест. Он был объявлен в международный розыск, после того как Следственный департамент МВД России заочно предъявил Усатому обвинение по факту организации преступного сообщества и совершения валютных операций с использованием подложных документов.

В этой ситуации Усатый решительно встал на сторону Майи Санду. В ходе предвыборной кампании он не раз заявлял о симпатиях к ведущему прозападному кандидату. И не сдерживал себя, выдавая ей комплименты на встречах с избирателями.

Однако ответного жеста со стороны Санду в ходе предвыборной кампании Усатый так и не дождался. Более того, удостоился от нее резкой отповеди в телевизионном эфире — получив ярлык человека, которому "нельзя доверять". Не упомянув имя Усатого на брифинге (но не забыв получившего чуть более 1% Киртоакэ) лидер проевропейского электората четко дала понять: она не желает иметь дела с Усатым. Это выглядело почти оскорбительно.

В чью пользу уйдут голоса проигравших кандидатов

В этой ситуации заявить о поддержке Майи Санду во втором туре для Усатого будет весьма экзотическим поступком — прежде всего в глазах его собственных избирателей.

Между Усатым и Додоном существует давняя, почти историческая неприязнь. Их личные отношения можно описать как "крайне плохие". Однако декларативные атаки на Додона, которые вел Усатый, используя предвыборную кампанию как "несущую волну", теперь могут обернуться против самого мэра Бельц.

Известно, что голоса избирателей невозможно механически "передать". Электорат Усатого, при всей нелюбви к Додону, не поддерживает курс на конфронтацию с Россией, категорически против курса на "вступление в ЕС через объединение с Румынией", который исповедуют Санду, Нэстасе, Цыку и Киртоакэ, и не поддерживает идей о вступлении Молдовы в НАТО.

Даже если Усатый призовет своих сторонников отдать голоса за Санду — тем самым обозначив намерение резко изменить курс страны на "прозападный" (что в нынешних реалиях Молдовы означает "антироссийский") — это вряд ли найдет отклик среди тех, кто отдал ему голоса в первом туре.

Более того, на вероятных досрочных парламентских выборах это "отсутствие отклика" может обернуться потерей симпатий электората — который чутко относится к такого рода переменам.

Между тем, положение Усатого пошатнулось даже в родных для него Бельцах. На президентских выборах 1 ноября за него проголосовали всего 50,38% избирателей. Это не сравнить с результатом выборов мэра в 2019 году, где за Усатого голосовали более 63% избирателей Бельц. И катастрофически ниже итогов выборов мэра в 2015 года, когда он победил с 75% голосов.

Вопрос о том, на чью сторону встать во втором туре выборов, для Усатого выглядит нелегкой задачей, которая потребует решения уже через две недели.

Никакой предопределенности нет

Нет сомнений, что широкая сеть партийных активистов и весь электорат Игоря Додона (который утром в понедельник были шокирован, обнаружив, что за ночь их кандидат потерял первое место), быстро оправятся.

Отставание подстегнет тех, кто заранее поверил, что победа Додона уже гарантирована и не пошел на избирательные участки — боясь коронавируса или не желая мокнуть под дождем.

Вероятно, мы увидим и решительный поворот в характере предвыборной кампании Додона.

В первом туре действующий президент демонстративно отказывался от действий, которые могли бы потенциально обострить политические конфликты. Он публично отказался вести теледебаты, демонстративно воздерживался от критики конкурентов.

Додон построил свою кампанию исключительно "на позитиве" — рассказывая на встречах с избирателями о достижениях, экономических показателях и больших планах на будущее.

Уже на поствыборном брифинге была заметна эволюция, которую претерпела риторика Игоря Додона. Он выступил непривычно жестко, дав понять, что мнение европейской диаспоры слабо соотносится с реалиями Молдовы. И четко заявил, что намерен участвовать в теледебатах.

Разрыв в 3,55 процента в пользу Майи Санду — это не слишком большое преимущество. А второй тур будет ни в чем не похож на первый. Можно с уверенностью сказать, что исход схватки далеко не предрешен, и борьба за пост президента Молдовы во втором туре ожидается жесткая.

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