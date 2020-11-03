Раунд первый – preliminary: что ждет Молдову во втором туре выборов президента

Некоторые политические игроки уже высказались о том, кого из двоих кандидатов на пост президента Молдовы они намерены поддержать во втором туре выборов главы государства.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Ни один кандидат на выборах президента 1 ноября не набрал необходимые для победы 50% с лишним голосов. Окончательную точку в вопросе избрания главы государства решит второй тур. В нем, как и четыре года назад, встретятся Игорь Додон и Майя Санду. О предстоящей дуэли и шансах кандидатов читайте в обзоре Sputnik.

Итоги с приставкой preliminary

По итогам обработки всех 2143 протоколов больше всех голосов на выборах президента Молдовы набрала экс-премьер, лидер Партии PAS Майя Санду - 36,16% (487 635 голосов), на втором месте действующий глава государства Игорь Додон - 32,61% (439 866 голосов). Такие предварительные данные приводит Центризбирком.

Третье место занимает лидер "Нашей партии" Ренато Усатый - с 16,9% (227 938 голосов). Следом расположились Виолетта Иванова - 6,49% (87 542), Андрей Нэстасе - 3,26% (43 925), Октавиан Цыку - 2,01% (27 170), Тудор Делиу - 1,37% (18 486), Дорин Киртоакэ - 1,2% (16 145).

Второй тур и закон

По закону, если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.

Дату второго тура назначает ЦИК после получения протоколов от окружных комиссий. Если есть все документы, то выборы организуются максимум в течение двух недель. То есть, голосование может быть назначено на 15 ноября.

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Убедительны ли предварительные итоги?

Санду не победила с большим отрывом – кроме того, есть еще и второй тур, заявил в комментарии Sputnik немецкий политолог и журналист-международник Александр Рар.

Кроме того, нужно учитывать и то, что только почти 43% процента граждан пришли на избирательные участки – это катастрофически мало для таких судьбоносных выборов", - сказал политический эксперт Александр Рар.

Поддержка "сбитых летчиков"

Фавориты нынешней гонки, которые и вышли во второй тур, были известны еще до голосования, как, впрочем, и то, что избрать главу государства с первого тура не удастся. Интрига в том, как распределятся голоса электората кандидатов, которые выбыли из избирательной гонки за пост президента Молдовы.

Лидер DA Андрей Нэстасе объявил, что возглавляемая им партия окажет политическую поддержку проевропейскому кандидату – Санду.

"Наша искренняя поддержка не обусловлена и соответствует национальным интересам, которые мы разделяем. Ожидаем, что будущий президент будет соответствовать требованиям граждан", - сказал он.

Лидер Партии народного единства Октавиан Цыку уже обратился к своему электорату с тем, чтобы во втором туре они поддержали проевропейского кандидата.

"Мы выйдем на выборы против Додона, за Румынию и евроатлантическую интеграцию", - сказал Цыку.

Поддержку Санду готов оказать и кандидат от блока UNIREA Дорин Киртоакэ, который занял последнее место в гонке.

В Либерал-демократической партии Молдовы также объявили о своей поддержке лидера PAS во втором туре.

Лидер партии Pro Moldova Андриан Канду, который намеревался поучаствовать в борьбе за президентское кресло, но так и не был допущен к избирательной гонке, также высказался в поддержку Санду.

Санду или Додон: кого во втором туре выборов поддержит электорат Усатого>>>

Лидер "Нашей парти" Ренато Усатый заявил в эфире в соцсети, что беседовал с Майей Санду в понедельник, и они договорились провести встречу 3 ноября.

По его словам, основная цель - добиться роспуска парламента первым же указом президента и провести досрочные выборы.

"Встречусь с Майей Санду, переговорим по этим пунктам и затем я буду вам докладывать о всех шагах", - отметил Усатый.

Предварительные результаты выборов пока не комментировала выдвиженка от Партии "Шор" Виолетта Иванова.

Додон vs Санду

Додон после подсчета 100% протоколов заявил, что уверен в своей победе во втором туре выборов президента Молдовы.

По его словам, голосование, прошедшее 1 ноября, демонстрирует четкую тенденцию в молдавской политике - левоцентристские силы представляют 55-60% от всех избирателей. "Уверен, что эта ситуация охарактеризует и второй тур. Уверен в массивной мобилизации и в победе 15 ноября... Мы не можем допустить дестабилизации", - заявил Додон на брифинге в понедельник.

Додон уверен в победе во втором туре выборов президента Молдовы>>>

Санду поблагодарила выбывших из президентской гонки кандидатов за поддержку на предстоящем втором туре выборов главы молдавского государства.

"Благодарю Андрея Нэстасе и Дорина Киртоакэ, которые выразили мне поддержку", - заявила Санду.

Санду: благодарю за поддержку Нэстасе и Киртоакэ>>>

На вопрос корреспондента Sputnik, рассчитывает ли она во втором туре на голоса электората Ренато Усатого, лидер PAS ответила уклончиво, отметив, что "вчерашние выборы показали, что две трети избирателей хотят перемен".

Взгляд на выборы президента Молдовы 2016 года

Последний раз главу государства избирали в 2016 году. Тогда выборы прошли в два тура. Лидерами в первом стали Додон (47,98%) и Санду (38,71%). Явка при этом составила 49,18%. По итогам второго тура победу одержал Игорь Додон. Тогда он набрал 52,11%, а его контркандидат – 47,89%. Процент пришедших к урнам для голосования достиг тогда 53,45%.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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