Додон готов к дебатам с Санду: нам есть что обсудить

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Действующий глава государства Игорь Додон, который баллотируется на второй президентский срок, пригласил контркандидата на выборах – экс-премьера, лидера PAS Майю Санду - на дебаты. Об этом он заявил на послевыборной пресс-конференции, организованной в Кишиневе.

"Проблема не в имени того, кто будет следующим президентом страны, а в том, что будет делать этот кандидат в президенты для людей", - сказал Додон.

Он отметил, что его месседж на ближайшие 10 дней не будет построен на электоральной программе, а на анализе того, что произойдет, если во втором туре выборов победу одержит Додон или Санду.

В частности, он заявил, что в случае своей победы во втором туре не собирается вводить тотальный карантин или какие-либо ограничения, связанные с пандемией коронавируса нового типа, тогда как Санду, по его мнению, "возьмет пример с европейских стран и закроет страну полностью".

Глава государства, баллотирующийся на второй президентский срок, напомнил, что поддерживает традиционные ценности. "Я не участвую в гей-маршах в Кишиневе, как это делала последние годы Санду", - добавил он.

По его словам, у всех граждан страны вне зависимости от национальности есть только одна Родина – Молдова.

"Все мы – молдаване, русские, украинцы, гагаузы, болгары, румыны – являемся гражданами Молдовы. Нас это объединяет. Мы должны это ценить. Есть много вещей, которые нас связывают, – общая история, общие победы, общие сложные периоды. Но есть также ценности, которые держат нас вместе. И мы должны сделать все возможное, чтобы это сохранить", - сказал Додон.

Он подчеркнул, что "русский язык в Молдове всегда был языком межнационального общения".

"Очень цинично смотреть, как госпожа Санду, которая убрала из школьной программы русский язык, начала сейчас говорить на русском языке, печатать газеты и листовки на русском языке. Вдруг она вспомнила, что в Молдове треть населения - русскоязычные граждане. Где вы были до сих пор, когда запрещали русский язык, когда закрывали русские группы в школах, университетах и селах? Сейчас вам нужен голос русскоязычных, и вы о них вспомнили. Это цинично и подло… До мандата и во время президентства я всегда поддерживал разные национальности. Всегда выступал и на молдавском, и на русском языках", - добавил Додон.

Он убежден, что "не надо делить граждан Молдовы по национальностям и называть сепаратистами граждан, проживающих в Приднестровье или в Гагаузии, как это делает Санду и члены ее партии".

"С такими заявлениями Майя Санду может довести ситуацию в стране до нового конфликта, как было в начале 90-х годов… Требую от прокуратуры, чтобы срочно занялись (открыли) уголовное, если нужно, на тех, кто блокировал граждан Молдовы, которые хотели проголосовать на президентских выборах, включая депутатов парламента. Это очень опасный прецедент", - подчеркнул Додон.

В качестве президента, по его словам, он сможет и дальше обеспечить этнический мир, спокойствие и конструктивный диалог и с Приднестровьем, и с Гагаузией.

"Считаю себя потомком победителей. 9 Мая – это День Победы, он был, есть и будет в нашей стране. А 24 августа – это день освобождения Молдовы от фашистов. А Санду не считает 9 Мая Днем Победы, а 23 августа объявила днем траура жертв тоталитарного режима. Зачем?", - задался вопросом он.

Додон возмутился тем, что Санду, по его словам, не позволит солдатам Молдовы принимать участие в параде Победы на Красной площади в Москве.

Он заявил, что "готов обсудить все эти вопросы и не только эти в рамках электоральных дебатов".

"Не надо дебатов каждый день. Один или два раза. На нейтральных платформах, чтобы высказать свои взгляды. Нам есть что обсудить", - сказал Додон.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал выборы состоявшимися: явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Ни один из политиков не преодолел планку в 50% голосов избирателей. Поэтому для определения победителя необходим второй тур. Его дату объявит ЦИК, причем второй тур должен состояться не позднее, чем через две недели со дня проведения первого тура.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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