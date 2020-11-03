Европейские наблюдатели ENEMO: небольшие нарушения не помешали выборам  

Различные наблюдательные миссии в Молдове продолжают высказываться о прошедших в стране президентских выборах.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Президентские выборы в Молдове прошли профессионально, в рамках национального законодательства. Кандидаты имели возможность проводить свободную избирательную кампанию, заявил на пресс-конференции глава Европейской наблюдательной миссии ENEMO Дритан Таулла.

По его словам, выборы были конкурентными, что значит - у избирателей был широкий выбор.

"Атмосфера в день проведения первого тура была в целом спокойной, но были попытки повлиять на избирателей, проживающих в Приднестровье. Также были небольшие процедурные нарушения в день голосования, но они не повлияли на ход выборов. Законы Молдовы позволяют провести демократические выборы", - отметил Таулла.

Говоря об избирательной кампании, Таулла уточнил, что случались моменты использования кандидатами более жестких тактик, где происходили различные словесные перепалки между соперниками.

Наблюдатели также обратили внимание и на некоторые небольшие недочеты по соблюдению различных процедур в день первого тура выборов.

В ходе мониторинга выборов, европейские эксперты оценили и активность Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Весь период кампании в день голосования ЦИК работала эффективно в соответствии с законодательством. Заседания ЦИК были открыты и доступны в режиме онлайн. В день выборов ЦИК оперативно и в режиме реального времени информировала обо всех моментах и рассказывала о предварительных результатах, что способствовало большой прозрачности выборов", - добавил наблюдатель от ЦИК Олег Реут.

Помимо этого ЦИК обеспечила необходимый инструктаж для всех задействованных специалистов на выборах.

"Несмотря на это, уровень знаний всех электоральных процедур работниками на избирательных участках был разным, но это не помешало общему процессу выборов", - подчеркнул наблюдатель.

Он уточнил, что молдавские власти позаботились также обо всех необходимых защитных средствах в связи с пандемией COVID-19, однако, не на всех участках должным образом соблюдали все меры. Как заметил Реут, возле участков для голосования также формировались длинные очереди, при этом социальная дистанция соблюдалась не всегда.

Более того, наблюдатели получили разные ответы от председателей участков касательно того, какой алгоритм использовался для тех граждан, кто пришел голосовать, имея симптомы коронавируса.

Во время конференции выступающие также отметили, что законодательная база гарантирует право конкурентов и третьих сторон подавать жалобы или апелляции по избирательным вопросам через административные и судебные инструменты. Однако сама избирательная система еще не гарантирует эффективной процедуры судебного надзора.

Наблюдательная миссия ENEMO будет находиться в Молдове до второго тура президентских выборов, за которыми также проследит.

Выборы в Молдове

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал выборы состоявшимися: явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Ни один из политиков не преодолел планку в 50% голосов избирателей. Поэтому для определения победителя необходим второй тур. Его дату объявит ЦИК, причем второй тур должен состояться не позднее, чем через две недели со дня проведения первого тура. В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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