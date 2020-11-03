Выборы президента Молдовы 2.0: Санду обратилась к электорату Усатого

Кандидат в президенты, глава партии PAS встретилась с выбывшим из электоральной гонки лидером "Нашей партии": политики обозначили основные пункты состоявшейся беседы.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Кандидат в президенты Молдовы, лидер партии PAS Майя Санду обратилась к избирателям, голосовавшим на выборах за главу "Нашей партии" Ренато Усатого, после встречи с этим политиком во вторник.

Текст обращения Санду опубликован на официальной странице партии PAS в Facebook. В нем претендент на пост главы государства призывает тех, кто голосовал за Усатого в первом туре выборов, поддержать ее во втором туре, чтобы "избавиться от коррупции в стране".

По словам Санду, во вторник у нее состоялась "первая дискуссия с Усатым".

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"Подтвердила свое ранее обнародованное обязательство, что мы очистим администрацию президента, а затем и парламент. Мы определим правовые методы проведения досрочных выборов, чтобы в парламент попали люди, представляющие граждан", - отметила лидер PAS.

Глава "Нашей партии" рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с Санду, что "не услышал конкретного механизма того, как можно распустить парламент". При этом Усатый считает, что первым указом нового президента должен стать именно указ о роспуске высшего законодательного органа.

"В скором времени, думаю, такой проект представят депутаты PAS... Люди хотят результат. Если людей убедить, что будет результат, то можем говорить о чем-то", - сказал Усатый.

По итогам обработки всех 2143 протоколов больше всех голосов на выборах президента Молдовы набрала экс-премьер, лидер Партии PAS Майя Санду - 36,16% (487 635 голосов), на втором месте действующий глава государства Игорь Додон - 32,61% (439 866 голосов). Таковы предварительные данные Центризбиркома.

Третье место занимает лидер "Нашей партии" Ренато Усатый - с 16,9%. За него проголосовали 227 938 граждан.

Согласно закону, если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал больше половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре.

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Дату второго тура назначает ЦИК после получения протоколов от окружных комиссий. Если есть все документы, то выборы организуются максимум в течение двух недель. То есть, голосование может быть назначено на 15 ноября.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Последний раз главу государства избирали в 2016 году. Тогда выборы прошли в два тура. Лидерами в первом стали Додон и Санду. По итогам второго тура одержал победу Игорь Додон.

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