Экономист: голоса диаспоры приобретают все большее значение на выборах

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. На голосовании в первом туре выборов на пост президента Молдовы было два новых момента для молдавской политики и общества. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономист Вячеслав Ионицэ.

По его словам, это исторически низкая явка на выборах, а также небольшое количество голосовавших именно на территории государства.

Второй факт, как считает Ионицэ, зависит от двух фундаментальных факторов.

"Для начала нужно отметить, что за последние четыре года общее количество избирателей в стране сократилось на 150 тысяч. Второе: в 2016 году на президентских выборах свои голоса отдали 60% избирателей, проживающих в Молдове. В этот раз меньше – 58%", - уточнил Ионицэ.

С другой стороны, как отметил собеседник, низкую явку компенсировала молдавская диаспора, которая была представлена на этом голосовании в беспрецедентном количестве.

Как подчеркнул экономист, 150 тысяч молдавских граждан отдали свои голоса за границей.

"То есть снизилось число тех, кто в стране, и выросло на тот же показатель - за рубежом. На данный момент наша диаспора в других государствах насчитывает более 800 тысяч человек. Поэтому в этот раз диаспора побила рекорд. Из десяти голосов – один от человека за границей. Они внесли большой вклад в эти выборы", - пояснил эксперт.

Ионицэ добавил, что во втором туре президентской гонки в 2016 году диаспора составила порядка 20% от общего числа голосов. В этом году на втором этапе голосования таковых может быть еще больше.

Выборы в Молдове

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал выборы состоявшимися: явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Ни один из политиков не преодолел планку в 50% голосов избирателей. Поэтому для определения победителя необходим второй тур. Его дату объявит ЦИК, причем второй тур должен состояться не позднее, чем через две недели со дня проведения первого тура. В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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