Додон предложил Санду два раунда дебатов

Дебаты предлагается провести на разных площадках, с участием ведущих, владеющих государственным и русским языками.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Кандидат в президенты Игорь Додон предложил кандидату от партии "Действие и солидарность" Майе Санду провести дебаты на национальном телеканале и в Экономической академии. Об этом сообщает избирательный штаб Игоря Додона.

В сообщении говорится, что Игорь Додон, независимый кандидат в президенты, получил десятки приглашений для участия в теле- и радиодебатах, посвященных второму туру.

"Мы предлагаем организовать дебаты, которые охватят широкую аудиторию, но в то же время сохранят право всех СМИ транслировать их", — говорится в сообщении штаба Додона.

Дебаты предлагается провести на общественном телевидении, вещательной компании с национальным покрытием, доступной большинству граждан по всей стране.

"Однако, чтобы дать возможность частным телеканалам освещать дебаты, штаб кандидата Игоря Додона предложил организовать второй раунд на нейтральной территории, например, в Академии экономических знаний Молдовы. Таким образом, любое медиа-учреждение, будь то телевидение, онлайн или радио, сможет транслировать дебаты в прямом эфире", — говорится в сообщении.

Предлагается, чтобы дебаты вели два независимых аналитика, один из которых говорит на государственном языке, другой — на русском.

"Штаб кандидата Игоря Додона свяжется со штабом электорального конкурента, чтобы уточнить технические детали организации дебатов в наилучших возможных условиях. Мы открыты для диалога и определения окончательного формата, который удовлетворит оба штаба", — говорится в заявлении.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал выборы состоявшимися: явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Ни один из политиков не преодолел планку в 50% голосов избирателей. Поэтому для определения победителя необходим второй тур. Его дату объявит ЦИК, причем второй тур должен состояться не позднее, чем через две недели со дня проведения первого тура. В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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