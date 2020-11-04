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Аграрный университет.

Ректор одного из кишиневских университетов может лишиться должности

© Sputnik / Caraus Mihai
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201104/32325860/rektor-odnogo-iz-vuzov-kishineva-mozhet-lishitsya-dolzhnosti.html

Руководителя столичного ВУЗа подозревают в конфликте интересов из-за зачисления на бюджет собственных сыновей.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Ректора Аграрного университета Молдовы Ливиу Волконович может лишиться своего поста.

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© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Стали известны результаты поступления в вузы Молдовы

Об этом сообщает Национальный орган по неподкупности.

Руководителя уличили в приеме собственных сыновей на бюджетное отделение вуза и их отправке на зарубежные стажировки.

В общей сложности Волконович находился в ситуации конфликта интересов шесть раз.

"Ректор подписал дипломы бакалавра и магистра, выданные на имя обоих сыновей, приказ о зачислении на учебу с финансированием из государственного бюджета, приказ о защите кандидатской и магистерской диссертаций, выданный на имя одного из сыновей, удовлетворил просьбу сына об участии в обмене опытом за границей вместе с другими студентами университета", — говорится в сообщении.

Если Орган по неподкупности докажет его вину, ректор может лишиться должности и получить запрет на занятие подобных должностей в течение трех лет.

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