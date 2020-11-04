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Бюллетень для голосования во втором туре президентских выборов.

В Молдове началась печать бюллетеней для второго тура президентских выборов

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Выборы президента Молдовы: подробности (321)
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Для избирательных участков внутри страны напечатают 2 934 017 экземпляров, для голосования за рубежом - 671 500.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия сегодня утвердила текст и образец бюллетеня для голосования, а также распорядилась начать их печать. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Согласно решению ЦИК, по итогам президентских выборов 1 ноября 2020 года ни один из кандидатов в президенты Республики Молдова не набрал не менее половины голосов избирателей. Таким образом, в соответствии с законодательством назначается проведение второго тура, который состоится 15 ноября 2020 года.

Второй тур организуется для первых двух кандидатов, установленных в порядке уменьшения количества голосов, полученных в первом туре: Майя Санду - от партии “Действие и солидарность”; Додон Игорь - независимый кандидат.

Избирательный бюллетень, второй тур голосования на выборах президента в 2016 году. Архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы президента — жесткая борьба во втором туре

Для избирательных участков внутри страны напечатают 2 934 017 бюллетеней, из них 1 168 620 - на государственном языке и 765 397 - на русском.

Себестоимость одного экземпляра - 7 банов, весь тираж обойдется в 205 тысяч леев.

Процесс печати бюллетеней начался сегодня.

Также в Центризбиркоме постановили увеличить количество бюллетеней для голосования за рубежом. Теперь, оно поднимется до 671 500 (в первом туре - 556 тысяч), из которых 583 100 на государственном языке и 88 400 на русском.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (321)

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