ЦИК: все наблюдатели продолжат свою работу во втором туре выборов

Как и в первом туре, электоральный процесс будут отслеживать более 2200 международных и национальных экспертов.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщает, что все наблюдатели, аккредитованные на президентских выборах 1 ноября 2020 года, могут продолжить свою деятельность во втором туре выборов, который состоится 15 ноября 2020 года.

При этом новые заявки с просьбой об аккредитации могут быть поданы в ЦИК или в окружные избирательные советы. Крайний срок приема документов - суббота, 7 ноября текущего года.

На президентских выборах 1 ноября ЦИК аккредитовала 2220 наблюдателей, из которых 1911 были национальными и 309 международными.

Полный список аккредитованных наблюдателей можно найти на официальном вебсайте Центризбиркома.

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