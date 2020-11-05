ЦИК: все наблюдатели продолжат свою работу во втором туре выборов

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщает, что все наблюдатели, аккредитованные на президентских выборах 1 ноября 2020 года, могут продолжить свою деятельность во втором туре выборов, который состоится 15 ноября 2020 года.
При этом новые заявки с просьбой об аккредитации могут быть поданы в ЦИК или в окружные избирательные советы. Крайний срок приема документов - суббота, 7 ноября текущего года.
На президентских выборах 1 ноября ЦИК аккредитовала 2220 наблюдателей, из которых 1911 были национальными и 309 международными.
Полный список аккредитованных наблюдателей можно найти на официальном вебсайте Центризбиркома.
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