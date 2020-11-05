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Итоговая пресс-конференция миссии наблюдателей от МПА СНГ.

ЦИК: все наблюдатели продолжат свою работу во втором туре выборов

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (326)
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Sputnik Молдова
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Как и в первом туре, электоральный процесс будут отслеживать более 2200 международных и национальных экспертов.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщает, что все наблюдатели, аккредитованные на президентских выборах 1 ноября 2020 года, могут продолжить свою деятельность во втором туре выборов, который состоится 15 ноября 2020 года.

Бюллетень для голосования на президентских выборах второй тур
© Sputnik / Mihai Caraus
Выборы президента — жесткая борьба во втором туре

При этом новые заявки с просьбой об аккредитации могут быть поданы в ЦИК или в окружные избирательные советы. Крайний срок приема документов - суббота, 7 ноября текущего года.

На президентских выборах 1 ноября ЦИК аккредитовала 2220 наблюдателей, из которых 1911 были национальными и 309 международными. 

Полный список аккредитованных наблюдателей можно найти на официальном вебсайте Центризбиркома.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (326)

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Теги:
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