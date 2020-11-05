Социалист Бэтрынча требует привлечь к ответственности депутата PAS за инцидент в Варнице

Член фракции ПСРМ считает, что его коллега по парламенту препятствовал избирательному процессу и дорожному движению.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Депутат-социалист Влад Бэтрынча потребовал от Генеральной прокуратуры привлечь к ответственности Игоря Гросу, представляющего в законодательном собрании партию “Действие и солидарность”, за перекрытия дороги в селе Варница во время первого тура президентский выборов 1 ноября. Об этом депутат сообщил .

Парламентарий от ПСРМ отметил в своей публикации на Facebook, что все граждане должны соблюдать закон и правовые нормы.

"1 ноября вся страна стала свидетелем жестоких и незаконных действий небольшой группы людей, в том числе депутата Игоря Гросу. Тот с помощью нескольких человек перекрыл дорогу общего пользования, перекрыл движение и препятствовал свободному передвижению людей по территории нашей страны", - пишет в соцсети Бэтрынча.

В своей жалобе он утверждает, что Гросу нарушил право голоса избирателей, а также позволил себе выступить с резкими и клеветническими обвинениями в адрес граждан Молдовы проживающих в Приднестровье, назвав их "сепаратистами".

Депутат PAS пока никак не прокомментировал обвинения.

Напомним, во время голосования 1 ноября в Варнице группа граждан, в том числе ветераны конфликта на Днестре, несколько раз перекрывали движение на подъезде к избирательному участку для жителей левобережья Днестра. Среди участников протеста был и депутат парламента от PAS Игорь Гросу.

По случаю инцидента в Варнице полиция открыла два уголовных дела.

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