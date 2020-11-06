Додон: команда Санду не пришла договориться о дебатах

Действующий президент Молдовы рассказал, как обстоят дела с планированием его дебатов с кандидатом от партии PAS Майей Санду.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Команда Майи Санду предлагает провести один раунд дебатов вместо двух. Предполагается, что они пройдут в среду в Академии экономического образования (ASEM), об этом заявил глава государства Игорь Додон в эфире еженедельной рубрики "Игорь Додон отвечает".

"Я предлагал два раунда дебатов на следующей неделе во вторник и четверг. Понимаю, что моя оппонентка переживает. Возможно она понимает, что не справится. Она предложила только один раунд на нейтральной территории в среду в ASEM", - отметил Додон.

Он добавил, что согласился с предложением штаба Майи Санду на один раунд, и в пятницу команды кандидатов должны были провести встречу, но она не состоялась.

"Сегодня утром наши команды должны были встретиться в ASEM, но команда Майи Санду не отвечает на телефон. Думаю, они боятся, и в самом штабе Санду начались большие дебаты насчет того, надо ли проводить дебаты перед вторым туром", - уточнил глава государства, который баллотируется на второй президентский срок.

По мнению Додона, команда кандидата от PAS понимает, что дебаты нужно проводить по конкретным вопросам, а не только обвинять друг друга, и говорить о коррупции. Как считает президент, во время словесного поединка кандидатам нужно говорить о важных социальных темах, таких, как зарплаты, пенсии, рабочие места и развитие экономики страны.

Выборы в Молдове

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Ни один из политиков не преодолел планку в 50% голосов избирателей. Поэтому для определения победителя необходим второй тур. Его дату объявит ЦИК, причем второй тур должен состояться не позднее, чем через две недели со дня проведения первого тура.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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