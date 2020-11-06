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Игорь Додон

Додон: команда Санду не пришла договориться о дебатах

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (329)
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Sputnik Молдова
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Действующий президент Молдовы рассказал, как обстоят дела с планированием его дебатов с кандидатом от партии PAS Майей Санду.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Команда Майи Санду предлагает провести один раунд дебатов вместо двух. Предполагается, что они пройдут в среду в Академии экономического образования (ASEM), об этом заявил глава государства Игорь Додон в эфире еженедельной рубрики "Игорь Додон отвечает". 

Телевизионные камеры
© Fotolia / Microgen
Санду согласилась на дебаты с Додоном: один раунд и на нейтральной площадке

"Я предлагал два раунда дебатов на следующей неделе во вторник и четверг. Понимаю, что моя оппонентка переживает. Возможно она понимает, что не справится. Она предложила только один раунд на нейтральной территории в среду в ASEM", - отметил Додон. 

Он  добавил, что согласился с предложением штаба Майи Санду на один раунд, и в пятницу команды кандидатов должны были провести встречу, но она не состоялась. 

"Сегодня утром наши команды должны были встретиться в ASEM, но команда Майи Санду не отвечает на телефон. Думаю, они боятся, и в самом штабе Санду начались большие дебаты насчет того, надо ли проводить дебаты перед вторым туром", - уточнил глава государства, который баллотируется на второй президентский срок. 

По мнению Додона, команда кандидата от PAS понимает, что дебаты нужно проводить по конкретным вопросам, а не только обвинять друг друга, и говорить о коррупции. Как считает президент, во время словесного поединка кандидатам нужно говорить о важных социальных темах, таких, как зарплаты, пенсии, рабочие места и развитие экономики страны.  

Выборы в Молдове

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов. 

Ни один из политиков не преодолел планку в 50% голосов избирателей. Поэтому для определения победителя необходим второй тур. Его дату объявит ЦИК, причем второй тур должен состояться не позднее, чем через две недели со дня проведения первого тура.

Президентские выборы в Молдове: назначена дата второго тура.
© Sputnik
Второй тур выборов в Молдове: ЦИК утвердил дату

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны. 

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (329)

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