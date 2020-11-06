В штабе Майи Санду пока не готовы назвать место дебатов с Игорем Додоном

Кандидаты в президенты проведут теледебаты на нейтральной площадке — однако выбор конкретного места встречи оказался непростой задачей.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. В предвыборном штабе Майи Санду заявили, что время проведения дебатов с Игорем Додоном было согласовано с представителями конкурента, однако место, где пройдут дебаты, еще не готовы назвать.

"Команды встречались на этой неделе еще раз, сегодня созванивались по телефону и договорились, что < дебаты > пройдут в среду, в 19.00. О месте проведения будет сообщено дополнительно", — сказали Sputnik Молдова в пресс-службе партии "Действие и солидарность".

Напомним, что Игорь Додон настаивал на двух раундах дебатов, однако Майя Санду согласилась только на один раунд со своим контркандидатом.

"Я пойду на один раунд дебатов на нейтральной площадке. Детали будут установлены штабами и объявлены", - сказала Санду в среду на брифинге.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал выборы состоявшимися: явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova