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Презентация предвыборной платформы кандидата от PAS на пост президента Майи Санду

В штабе Майи Санду пока не готовы назвать место дебатов с Игорем Додоном

© Photo : Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (330)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201106/32355474/v-shtabe-maji-sandu-poka-ne-gotovy-nazvat-mesto-debatov-s-igorem-dodonom.html

Кандидаты в президенты проведут теледебаты на нейтральной площадке — однако выбор конкретного места встречи оказался непростой задачей.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. В предвыборном штабе Майи Санду заявили, что время проведения дебатов с Игорем Додоном было согласовано с представителями конкурента, однако место, где пройдут дебаты, еще не готовы назвать.

"Команды встречались на этой неделе еще раз, сегодня созванивались по телефону и договорились, что < дебаты > пройдут в среду, в 19.00. О месте проведения будет сообщено дополнительно", — сказали Sputnik Молдова в пресс-службе партии "Действие и солидарность".

Напомним, что Игорь Додон настаивал на двух раундах дебатов, однако Майя Санду согласилась только на один раунд со своим контркандидатом.

Игорь Додон
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Додон: команда Санду не пришла договориться о дебатах

"Я пойду на один раунд дебатов на нейтральной площадке. Детали будут установлены штабами и объявлены", - сказала Санду в среду на брифинге.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал выборы состоявшимися: явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (330)

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Теги:
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