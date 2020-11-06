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Бюллетень для голосования на президентских выборах второй тур

Если вы в отъезде: как голосовать во втором туре выборов по месту нахождения

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (332)
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Sputnik Молдова
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Избиратели, которые 15 ноября будут находиться вне населенного пункта, где они не прописаны, смогут поддержать одного из двух конкурентов, если выполнят определенные условия.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. До 14 ноября согласно законодательству есть возможность подать заявление для получения "открепительного талона" - удостоверения на право голосования во втором туре выборов президента, который состоится 15 ноября 2020 года, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Это позволит избирателям голосовать на любом другом избирательном участке в стране по дополнительному списку избирателей", - отметили в ЦИК. 

Удостоверение на право голосования выдается при предъявлении удостоверяющего личность документа, подтверждающего местожительство или прописку избирателя в периметре соответствующего участка.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (332)

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