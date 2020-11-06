Если вы в отъезде: как голосовать во втором туре выборов по месту нахождения

Избиратели, которые 15 ноября будут находиться вне населенного пункта, где они не прописаны, смогут поддержать одного из двух конкурентов, если выполнят определенные условия.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. До 14 ноября согласно законодательству есть возможность подать заявление для получения "открепительного талона" - удостоверения на право голосования во втором туре выборов президента, который состоится 15 ноября 2020 года, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Это позволит избирателям голосовать на любом другом избирательном участке в стране по дополнительному списку избирателей", - отметили в ЦИК.

Удостоверение на право голосования выдается при предъявлении удостоверяющего личность документа, подтверждающего местожительство или прописку избирателя в периметре соответствующего участка.

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