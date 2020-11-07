Филип: ДПМ отзовет своих представителей из кабмина Молдовы

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. После вступления в должность президента Молдовы, второй тур выборов которого пройдет 15 ноября, Демократическая партия (ДПМ) намерена вывести своих представителей из состава правительства. Об этом заявил в субботу на брифинге председатель ДПМ Павел Филип.

По его словам, к такому решению в партии пришли на заседании исполнительного бюро ДПМ, в котором приняли участие и председатели территориальных организаций политформирования.

"В ДПМ решили сразу после вступления в должность избранного президента отозвать своих представителей из правительства", - сказал Филип.

По его мнению, это позволит построить эффективное сотрудничество между законодательной и исполнительной властью в соответствии с положениями Конституции.

"Приглашаем все политические партии к диалогу, чтобы разработать формулу работы правительства, способную преодолеть кризис, перезапустить экономику и эффективно сражаться с пандемией", - сказал Филип.

По его словам, в условиях пандемии, засухи и экономического кризиса "досрочные парламентские выборы станут катастрофой для всего государства".

Перед первым туром президентских выборов лидер ДПМ объявил, что партия не будет поддерживать кого-либо из кандидатов в президентской гонке 1 ноября и рассчитывает, что ее члены и сторонники обладают достаточным опытом и политическим чутьем, чтобы самим сделать осознанный выбор.

Выборы в Молдове

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя необходим второй тур.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которого стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове, как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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