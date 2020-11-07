В турецкой Аланье открылось почетное консульство Молдовы

По мнению главы внешнеполитического ведомства Молдовы, открытие диппредставительства позволит совместно развивать сразу несколько сфер.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. В турецком городе Аланья провинции Анталья появилось почетное консульство Молдовы.

На официальной церемонии присутствовал глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Олег Цуля.

"Хочу поблагодарить властей Турции, особенно МИД, которые поддержали нашу идею открыть в этом городе консульство Молдовы. Открытие этого ведомства – подтверждение взаимного интереса и желания проводить совместные проекты и развивать молдавско-турецкое сотрудничество", - заявил Цуля.

По его словам, благодаря такому дипломатическому представительству станет возможным совместное развитие социальной сферы, культуры и экономики.

"Отношения Молдовы и Турции основаны на открытом диалоге, двухстороннем сотрудничестве и стратегическом партнерстве", - добавил глава МИДЕИ.

Он также напомнил, что положительно сказалось на отношениях двух стран и открытие турецкого генконсульства в Комрате. Тогда официальную церемонию открытия этого диппредставительства в Комрате посетил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, который присутствовал в субботу и на открытии почетного консульства Молдовы в Аланье.

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