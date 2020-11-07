Молдова и Натали Портман - что Байден искал в Кишиневе несколько лет назад

В Соединенных Штатах продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Кандидаты торопятся объявить себя новым главой государства.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Ведущие американские телеканалы сообщают, что, по их данным, кандидат от демократов Джо Байден станет новым президентом США. Объявил себя победителем и сам демократ. Однако оппонент, Дональд Трамп, с этим не согласен и считает подобные заявление преждевременными.

За свою политическую карьеру Байден занимал несколько важных государственных постов, один из них – вице-президент при Бараке Обаме. В этом статусе он совершил множество визитов в разные страны мира, среди них в 2011 году была и Молдова.

Что ждет молдавско-американские отношения при новом главе США? Некоторые выводы можно сделать по заявлениям, сделанными американцем в молдавской столице в ходе того визита.

Визит в Кишинев

Вице-президент США прибыл в Кишинев 11 марта 2011 года по приглашению на тот момент премьер-министра Владимира Филата. Тогда Байден посетил также Москву, Брюссель, Бухарест и Киев. Сопровождали высокого гостя его жена Джилл Байден и 12-летняя внучка Финнеган.

Многим кишиневцам Байден запомнился по беспрецедентным мерам безопасности, предпринятым молдавскими властями: заокеанский политик не только провел встречи с официальными лицами Молдовы, но и выступил в сквере перед Национальным театром оперы и балета имени Марии Биешу. А коммунальные службы по просьбе американского посольства заварили люки в центре Кишинева.

Главные заявления

Выступая в центре города, американец поддержал проепропейскую и в целом прозападную политику Молдовы, а также успехи местного руководства в различных реформах.

Тогда у власти в республике находился так называемый "альянс за европейскую интеграцию", а и.о. президента был Мариан Лупу.

"Мы хотим, чтобы в Молдове были американские инвестиции, хотим, чтобы экономические отношения между нашими странами свободно развивались", - говорил тогда Байден.

Американский гость также касался вопроса урегулирования приднестровского конфликта:

"Мы обсуждали этот вопрос и в ходе визита в Россию, и сейчас. США поддерживают территориальную целостность Молдовы, Приднестровье является неотъемлемой составной частью страны", - добавил на тот момент вице-президент США.

Байден знает выходцев из Молдовы

На встрече Филата с американским политиком была обнародована совместная декларация правительств США и Молдовы, которой американцы поддержали интеграцию страны с европейскими структурами, а также целостность, единство и суверенитет республики в переговорах, которые проводились для урегулирования приднестровского конфликта.

Во время того же визита Байден отметил, что Молдова оказала влияние на общество и культуру Соединенных Штатов и даже привел два примера.

По словам Байдена, тогдашний мэр Чикаго Рам Эммануэль имеет молдавские корни.

"Он рассказывал, что унаследовал свою легендарную стойкость от своего дедушки из Молдовы, который стал профсоюзным лидером после эмиграции!", - отметил политик.

Упомянул Байден и более известную персону: актриса Натали Портман также бессарабского происхождения.

Криковские подвалы

"Натали Портман хранит в сумочке фотографию своей бабушки из Молдовы", - сказал тогда вице-президент.

И по традиции, как это принято в Молдове, гостю устроили экскурсию по одной из главных достопримечательностей республики – Криковским подвалам.

Байден вместе с супругой и внучкой посетил несколько залов, а затем его жена Джилл Байден получила в подарок коллекционное вино.

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