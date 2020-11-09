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Игорь Додон

Игорь Додон поддержал предложение премьера об отзыве министров

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201109/32379478/igor-dodon-podderzhal-predlozhenie-premera-ob-otzyve-ministrov.html

Президент сообщил, что новые назначения в молдавском правительстве произойдут в понедельник до конца дня.

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил о поддержке предложения премьер-министра Иона Кику об отзыве ряда министров из состава правительства. Глава государства сообщил, что для этого на один день прервал свой отпуск.

Правительство Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кику сообщил, что в понедельник будут заменены министры и вице-премьер

Молдавский премьер Ион Кику заявил на брифинге в понедельник, что предложил президенту Игорю Додону отозвать с должностей министров, выдвинутых Демократической партией. Речь идет о руководителе Минобразования Игоре Шарове, главе Минэкономики Сергее Райляне, министре обороны Александре Пынзаре, а также вице-премьере по реинтеграции Кристине Лесник. Кроме того, на утверждение в понедельник представят проект по отставке министра иностранных дел и евроинтеграции Олега Цули, который станет послом Молдовы в Венгрии.

"Поддержал предложение премьер-министра об отзыве с должностей трех министров (экономики и инфраструктуры; обороны; образования, науки и исследований), а также вице-премьера по реинтеграции. Кроме того, решено принять отставку министра иностранных дел и европейской интеграции, который написал соответствующее заявление в пятницу, 6 ноября, в связи с назначением на должность посла Молдовы в Венгрии", — написал Додон в социальных сетях.

Заседание в правительстве под руководством премьера Иона Кику
© Photo : Пресс-служба правительства Молдовы
Филип: ДПМ отзовет своих представителей из кабмина Молдовы
Президент сообщил, что новые назначения в правительстве произойдут в понедельник до конца дня.

Кроме того, Игорь Додон приветствовал решение правительства выплатить в декабре новогодние премии работникам бюджетной сферы страны, включая сферу образования, здравоохранения и госслужбу.

В субботу глава Демпартии Павел Филип заявил, что после вступления в должность президента Молдовы, второй тур выборов которого пройдет 15 ноября, Демократическая партия (ДПМ) намерена вывести своих представителей из состава правительства. А 5 ноября правительство утвердило назначение министра иностранных дел и евроинтеграции Олега Цули послом республики в Венгрии.

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Теги:
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