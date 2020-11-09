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Майя Санду

Выборы президента Молдовы: Санду отказалась от дебатов с Додоном

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (338)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201109/32380366/vybory-prezident-moldova-sandu-otkazalas-debaty-dodon.html

На прошлой неделе лидер PAS заявляла, что готова на один раунд дебатов со своим контркандидатом перед вторым туром выборов президента Молдовы.

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Претендент на президентский пост, лидер Партии PAS Майя Санду отказалась от дебатов со своим контркандидатом, действующим главой государства Игорем Додоном.

"Нам не о чем разговаривать", - сказала Санду на брифинге в понедельник.

Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
Выборы президента Молдовы 2.0: Санду обратилась к электорату Усатого
Санду также представила 10 приоритетов, если она победит на выборах президента, среди них - восстановление отношений с Россией.

"Приложу все дипломатические и политические усилия, чтобы были хорошие отношения с Российской Федерацией на основе наших национальных интересов", - сказала Санду.

По ее словам, повестка обширная – обеспечение хороших условий гражданам, которые находятся в России, решение проблем, связанных с социальной защитой, поиск долгосрочных решений для открытия экспорта в Россию для всех компаний по 15 категориям товаров. "Необходим также серьезный и последовательный диалог по решению приднестровского вопроса с участием международных партнеров", - отметила Санду.

Выборы в Молдове

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Корнелиу Чуря.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Чуря: Додону придется приложить усилия для объединения электората
Ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя необходим второй тур, который запланирован на 15 ноября.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которого стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове, как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны. 

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (338)

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