Рокировки в составе кабмина Молдовы: кому это было выгодно и что будет дальше

КИШИНЕВ, 9 ноя – Sputnik. Рокировки в составе молдавского правительства произошли всего за несколько часов. "Коалиционный кабмин", сформированный из выдвиженцев социалистов и демократов, дал трещину. Если в субботу в ДМП только озвучили намерение отозвать своих министров после президентских выборов, то уже в понедельник премьер Ион Кику нашел им замену, предложив кандидатуры новых членов кабмина на утверждение президенту Игорь Додону. Уже в обед состав правительства обновился. Что же произошло на политическом Олимпе Молдовы, почему перемены оказались такими быстрыми, и каковы прогнозы на дальнейшие политические союзы, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

Одни форсируют, другие – принимают резкие решения

Демпартия не хотела таких резких перемен, считает политолог Корнелиу Чуря.

"Демократы предполагали, что выход министров произойдет после президентских выборов, после рассмотрения всех тех политических изменений, которые могут в этой связи случится. События форсировала именно Демпартия – именно то заявление, что они будут следовать нейтральному курсу", - сказал аналитик.

По его мнению, социалисты оказались не очень впечатлены этой политической эквилибристикой, характерной для Демократической партии, которую она и раньше демонстрировала.

"Поэтому социалисты приняли такое резкое решение – резать по-живому и освободили министров от Демпартии до президентских выборов. Тем самым они как бы подтвердили, что были определенные трения с ДПМ и недовольства. И социалисты, как мне кажется, дали всем понять, что они в дальнейшем попытаются обойтись в парламенте без фракции ДПМ. Это значит, что они будут создавать новое парламентское большинство", - отметил Чуря.

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Игры в пятнашки в парламенте

С марта этого года социалисты и демократы жили в союзе, который постепенно стал разрушаться – от демократов постепенно уходили депутаты. И по факту парламентского большинства как такового не стало. Разумеется, официально об этом никто не заявлял. Для поддержки правительства хватало голосов пару независимых кандидатов. С выходом из правительства министров-демократов встает вопрос о том, как будет развиваться ситуация дальше.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что "после выборов у правительства будет достаточно сильная поддержка для решения задач".

"У нас есть как минимум три формулы, над которыми мы работаем, начиная с широкой коалиции и заканчивая различными другими политическими вариациями, которые будут реализованы совместно с ответственными партиями и депутатами парламента", - сказал Додон.

По его мнению, единственный способ сохранить политическую стабильность и функциональность экономики - это союз, образованный вокруг ПСРМ, а также президента и премьер-министра, которых поддерживает эта партия большинства в парламенте.

Как считает Чуря, "для начала новое парламентское большинство не будет упорядочено". "Это будет сотрудничество определенных парламентских групп и фракций без оформления какого-то ясного большинства", - пояснил политолог.

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"Думаю, что демократы продолжают довольно рискованную политическую игру. Ее смысл состоит в том, чтобы по возможности находиться у власти, тем не менее сохраняя свое реноме и спасая свою репутацию, очищая ее от воспоминаний предыдущих лет", - сказал Чуря.

Сколько времени у обновленного правительства

На вопрос о том, насколько стойкий кабмин Иона Кику, Чуря отметил, что этот вопрос довольно сложный.

"В первую очередь мы должны дождаться результатов выборов. В случае победы Додона будет создан больший резерв для укрепления нынешнего правительства", - сказал аналитик.

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А если гонку выиграет Майя Санду, то, как считает политолог, у нынешнего правительства и большинства будет определенный потенциал для выживания, так как у многих политиков, которые находятся сейчас у власти или оппозиции, появится интерес, чтобы избежать дестабилизации.

То, что произошло, было ожидаемым, считает политический аналитик Александр Кузнецов.

"Насколько "живучим" окажется данное правительство покажет то, как будет сформировано, так скажем, новое парламентское большинство. Не стоит забывать, что выражать вотум недоверия правительству может только парламент. Но трудно сказать на сегодняшний день, какие фракции смогут проголосовать за вотум недоверия данному кабмину", - сказал аналитик. © Sputnik / Victor Iovv Михэеш: когда в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы

Что может последовать за выборами президента

Политический аналитик Виктор Жук считает, что отзыв из правительства министров и вице-премьера от Демпартии и их замена на других может привести и к досрочным парламентским выборам в скором времени после президентской гонки.

На вопрос о том, какова была реальная цель произошедших в стране изменений, аналитик отметил, что случившееся необходимо проанализировать по двум направлениям.

"Первое связано с объявлением Демократической партии об отзыве своих министров, но после того, как избранный президент вступит в должность. Второе – Партия социалистов с ее неформальным лидером, действующим президентом попыталась перенять инициативу и продемонстрировать, что они не зависят от других партийных факторов", - сказал Жук.

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По его словам, результат будет виден, потому что сейчас негласно происходит предварительная конфигурация миноритарного правительства, и очень тяжело определить, как долго он продержится, потому что оно может легко пасть в результате вотума недоверия.

"На данный момент, мне кажется, что социалисты и президент продемонстрировали, что они – хозяева ситуации, контролируют мяч на поле среди всех оппонентов", - считает Жук.

Хроника политических события в Молдове за несколько дней

Премьер Ион Кику предложил президенту отозвать с должностей министров, выдвинутых Демократической партией. Речь идет о руководителе Минобразования Игоре Шарове, главе Минэкономики Сергее Райляне, министре обороны Александре Пынзаре, а также вице-премьере по реинтеграции Кристине Лесник. Кроме того, был представлен и проект по отставке министра иностранных дел и евроинтеграции Олега Цули, который в этот же день стал послом Молдовы в Венгрии. Глава государства со всеми перестановками согласился. Спустя всего несколько часов, представили кандидатуры новых членов кабмина, которых и утвердили в последствии.

Таким образом, Ольга Чеботарь стала вице-премьером по реинтеграции, Анатол Усатый - министром экономики и инфраструктуры, Аурел Чокой - министром иностранных дел и евроинтеграции, Виктор Гайчук - главой Минобороны, Лилия Поголша - министром образования, культуры и исследований.

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Гайчук, Усатый и Чокой уже возглавляли эти министерства до марта нынешнего года.

В субботу глава Демпартии Павел Филип заявил, что после вступления в должность президента Молдовы, второй тур выборов которого пройдет 15 ноября, Демократическая партия (ДПМ) намерена вывести своих представителей из состава правительства. А 5 ноября правительство утвердило назначение министра иностранных дел и евроинтеграции Олега Цули послом республики в Венгрии.

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