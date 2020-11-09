Новое старое правительство

После объявления лидера Демпартии Павла Филипа об отзыве министров ДПМ из правительства стало очевидно, что правящей коалиции пришел конец. А вместе с ней и надеждам на сохранение в парламенте хоть какого-нибудь, пусть слабого, но большинства.

Коалиция сохранилась лишь на бумаге

О разрыве коалиционного соглашения не было заявлено официально. Однако понятно, что после демарша Павла Филипа (решившего остаться совсем в стороне от схватки двух кандидатов в президенты), и мгновенной реакции кабмина коалиция остается в живых лишь на бумаге. Впрочем, не факт, что об официальном разрыве в партиях вообще заявят. В горячке предвыборной кампании может быть недосуг. В конце концов, соглашение о коалиции — не брачный контракт, в суде его оспаривать никто не станет.

В субботу Павел Филип на брифинге заявил, что министров отзовут лишь после завершения президентских выборов. Однако премьер-министр Ион Кику успел доказать, что он не из тех, кто склонен тянуть с решениями. Ведь именно премьеру приходится каждый день работать с министрами и требовать от них отдачи. Но работоспособность людей, которые точно знают, что трудиться им осталось чуть больше недели, стоит оценить как стремящуюся к нулю.

Оказалось, что у Кику, как в армии, нет понятия "пока командуйте". В понедельник утром премьер заявил, что после консультаций с президентом и спикером принято решение о снятии четырех министров (Олег Цуля еще раньше подал в отставку) и вице-премьера по реинтеграции с должности. А уже через несколько часов новые главы министерств принимали присягу и целовали флаг.

Новых лиц немного

Новый состав правительства с полным правом можно назвать старым. На свои посты вернулись глава МИДЕИ Аурелиу Чокой, министр обороны Виктор Гайчук и глава Минэкономики Анатол Усатый. Все они были вынуждены уступить свои посты после заключения коалиционного соглашения между ПСРМ и ДПМ в марте 2020 года. И сделали это дисциплинированно, по первой просьбе — что впоследствии и обусловило их возвращение в министерские кресла.

Новых лиц из пяти — только два. Условно новый человек в правительстве — министр образования Лилия Поголша. Директор Института науки и образования не раз побывала вице-премьером в министерстве, которое теперь возглавила. Впервые вице-министром она стала в 2002 году, в кабинете Василе Тарлева. Во второй раз ее хождение во власть состоялось при кабинете Павла Филипа — пост замминистра в том же ведомстве она занимала с мая по ноябрь 2017 года. Степень доктора исторических наук Поголша получала в Санкт-Петербургском госуниверситете.

Российское образование и у нового вице-премьера по реинтеграции, Ольги Чеботарь. Она училась в Российском университете Дружбы народов и Дипломатической академии МИД РФ, аспиратуру заканчивала в МГИМО. В 2017 году она возглавила общественную организацию "Центр содействия объединению и поддержки молдавской молодежи" — для молодых людей, находящихся на территории РФ. В правительстве постов не занимала никогда.

Остальные министры хорошо известны. Стоит добавить, что возвращение Чокоя и Гайчука на министерские посты станет дополнительным раздражителем для правой оппозиции. Обоих министров прозападные партии требовали отправить в отставку. Чокоя — за заявление о том, что Россия не является "агрессором" в Приднестровье и вообще, остановила войну. Гайчука — за чисто военную, высокую оценку боевых качеств ополченцев на Донбассе.

Миноритарии среди парламентариев

После фактического распада правящей коалиции кабинет Иона Кику имеет все признаки миноритарного правительства. Опереться в парламенте Кику теперь может только на 37 депутатов-социалистов, а также нескольких ситуативно голосующих "независимых" депутатов и отколовшихся парламентариев.

В этой тревожной обстановке фокус внимания смещается на парламентское новообразование "Pentru Moldova" с Сержиу Сырбу в роли неформального лидера. Это объединение (которое в соцсетях авторы называют "конвенцией") не имеет вообще никакого статуса, даже парламентской группы. Фактически, это не более чем закрепленный письменными подписями союз, участники которого договорились действовать заодно.

Конвенцию "Pentru Moldova" подписали депутаты партии "Шор" (формально 9 человек, но фактически — 8 депутатов, исключая находящегося за границей Илана Шора). А также 5 депутатов, перешедших из фракции Демпартии в группу Андриана Канду "Pro Moldova", а затем заявивших о выходе и из этой группы. Вместе — это 13 готовых голосовать парламентариев.

Говоря математически, если конвенция Сырбу будет голосовать вместе с фракцией ПСРМ, это дает 50 голосов. Учитывая, что депутат Александр Олейник последовательно голосовал за инициативы социалистов, здесь могут прослеживаться контуры пусть не большинства — но какого-никакого числа депутатов, способного принимать законы. Конечно, если не выявится нарушителей конвенции.

Однако не факт, что "Pentru Moldova" будет помогать социалистам и правительству Кику. С тем же успехом они могут заявить об оппозиции кабмину. Бывший блок ACUM располагает в парламенте 26 голосами. Вместе с Демпартией (11 депутатов) и "Pentru Moldova" (13 депутатов) они также вполне способны сформировать большинство.

В резерве остается и парламентская группа Андриана Канду, в которой насчитывается 9 депутатов. С ними никто не хотел сотрудничать, пока коалиция была крепка. Однако не факт, что этот отказ и дальше будет настолько же категорическим.

Президент готов обсуждать любой сценарий в парламенте

В этой ситуации Игорь Додон заявил, что его команда работает над несколькими сценариями, которые должны обеспечить поддержку правительству Кику.

"Есть как минимум три формулы, над которыми мы работаем, начиная с широкой коалиции и заканчивая различными другими политическими вариациями, которые будут реализованы совместно с ответственными партиями и депутатами парламента", — сказал Додон.

Эта формулировка дает простор для любых парламентских комбинаций. Вместе с тем очевидно, что о прочном парламентском большинстве в обозримой перспективе говорить нет никакого смысла. И это печально, учитывая, что экономическая ситуация не из лучших, а пандемия коронавируса продолжает свирепствовать в стране, в регионе и в мире в целом.

В парламентском "винегрете" даже видавшим виды политикам разобраться будет сложно. А это значит, что и досрочные парламентские выборы выдвигаются на видное место в списке вероятных исходов политического кризиса, набирающего обороты в Молдове.

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