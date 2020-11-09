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Игорь Додон и Майя Санду

Додон vs Санду: Почему сорвались главные дебаты президентской кампании?

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (340)
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Кандидаты в президенты Игорь Додон и Майя Санду продолжат критиковать друг друга на расстоянии. Главные дебаты текущего политического сезона не состоятся.

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Противостояние между двумя претендентами на пост президента Молдовы, кажется, достигло предела. Финальный этап предвыборной гонки становится все напряженнее - в понедельник, 9 ноября, стало окончательно ясно: главные претенденты на президентский пост - кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду и действующий президент Молдовы Игорь Додон - так и не встретятся на дебатах.

Перед первым туром в дебатах отказывался учувствовать Игорь Додон, теперь внезапно о своем отказе от встречи с Игорем Додоном объявила Майя Санду. В то же время аналитики уверены: молдавский избиратель в основной своей массе с выбором определился и ни сами дебаты, ни отказ в них участвовать существенно не скажется на результате голосования 15 ноября.

Майя Санду
© Sputnik / Mihai Caraus
Выборы президента Молдовы: Санду отказалась от дебатов с Додоном

Выступая на брифинге, в понедельник, 9 сентября, Майя Санду объявила об отказе участвовать в предвыборных дебатах со своим соперником в борьбе за президентский пост и действующим президентом Молдовы Игорем Додоном. Поводом для отказа от участия в дебатах стало, по заверению Санду, поведение самого Игоря Додона. Политик уверена, что ей больше нечего обсуждать со своим соперником.

"Не будем тратить время", - объясняла свое решение Санду на брифинге.

Отметим, перед первым туром выборов Санду сама неоднократно приглашала Игоря Додона на предвыборные дебаты, говорила, что у нее набралось очень много вопросов к оппоненту. 

В избирательном штабе Игоря Додона на отказ Санду от дебатов ответил депутат Партии социалистов и руководитель инициативной группы по выдвижению Додона - Влад Батрынча. По его словам, штаб Додона на протяжении прошедшей недели неоднократно связывался с коллегами из команды Санду и обговаривал детали будущей встречи кандидатов.

Брифинг Игоря Додона
© Sputnik / Mihai Caraus
В штабе Додона прокомментировали отказ Санду участвовать в дебатах

"В течение паузы в три дня не было ответов на телефонные звонки и сообщения, сегодня была предпринята очередная попытка связаться со штабом госпожи Санду, после чего в 11.00 она заявила, что отказывается от телевизионных дебатов", - отметил Батрынча.

Представитель команды Додона заявил, что они по-прежнему готовы провести дебаты, однако, судя по категоричному настрою оппонентов, вряд ли это возможно.

Однако, по мнению политологов, отказ Санду от дебатов, равно как и встреча двух кандидатов, вряд ли существенно повлияют на мнения избирателей.

"Я думаю, кандидатам уже нечего сказать друг другу. Всем о них все известно. … Те кто пойдет на выборы, уже определились, за кого им голосовать. А те, кто не хочет выбирать из имеющихся кандидатов, скорее, не пойдут на выборы", - считает, политический аналитик Виктор Жук.

Телевизионные камеры
© Fotolia / Microgen
Санду согласилась на дебаты с Додоном: один раунд и на нейтральной площадке
Говоря о мотивах Майи Санду, эксперт отметил, что она завладела инициативой и не собирается ввязываться в жесткую борьбу с действующим президентом.

"Санду поняла, что она перехватила инициативу и не хочет ввязываться в эту сложную и вязкую борьбу", - отмечает аналитик.

Того же мнения придерживается и политаналитик Корнелиу Чуря.

“Майя Санду пытается избежать всяких рисков, связанных с жесткими дебатами, где у нее не всегда есть ответы на поставленные вопросы. Понятно, что у нее хороший результат в первом туре, шансы примерно равные, поэтому она не хочет подставляться под неудобные вопросы”, - говорит Чуря.

Аналитик признает, что это не самый удачный жест для политика, отстаивающего идеалы демократии, но при этом существенных электоральных потерь Санду не понесет. "Сейчас ей многое прощается, но это показывает, какого стиля политик Майя Санду", - заключил Чуря.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (340)

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Теги:
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