Новых министров представили коллективам ведомств

В понедельник состав кабинета министров Молдовы претерпел изменения, были назначены и принесли присягу четверо новых министров и один вице-премьер. Поздно вечером их представлили коллективам ведомств.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Глава правительства Ион Кику представил в понедельник новых министров работникам ведомств, которые они возглавили.

Как сообщило Управление правительства по связям с прессой, представляя коллективу Министерства образования, культуры и исследований его новую главу Лилию Поголша, премьер отметил, что "все прекрасное и нужное, начатое в образовании и культуре, должно иметь преемственность". Он выразил уверенность, что молодая и профессиональная команда ведомства успешно справится с поставленной перед ней задачей.

Новый вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь до нынешнего назначения работала представителем правительства в Комитете СНГ. "У вас впереди сложная повестка", - подчеркнул Ион Кику. Он пожелал Ольге Чеботарь успехов на новом посту.

Некоторые министры вернулись к руководству ведомствами. Так, Анатол Усатый вновь возглавил Министерство экономики и инфраструктуры. Премьер заверил его в полной поддержке команды правительства. Аурел Чокой вернулся к руководству МИДЕИ."Я уверен, что вы приложите все усилия, чтобы продвигать внешнюю политику Молдовы так, как этого хочет народ страны. Первоочередная задача - правильная организация голосования за рубежом. Я очень хорошо знаю, с какими трудностями столкнулись в первом туре выборов. Цель состоит в том, чтобы каждый гражданин, желающий реализовать свое право голоса, имел такую возможность", - заявил глава кабмина.

Министерство обороны снова возглавил генерал Виктор Гайчук. Премьер выразил уверенность, что "Национальная армия под руководством Виктора Гайчука и дальше будет опорой нравственности и любви к Отечеству".

Ион Кику поблагодарил бывших министров за работу в чрезвычайно сложный для Молдовы период и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

© Sputnik / Moldova Обновленный состав правительства Молдовы ноябрь 2020

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