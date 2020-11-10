11:19 10 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.40
  • USD17.15
  • RUB0.22
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Правительство Республики Молдова

Новых министров представили коллективам ведомств

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201110/32396995/novykh-ministrov-predstavili-kollektivam-vedomstv.html

В понедельник состав кабинета министров Молдовы претерпел изменения, были назначены и принесли присягу четверо новых министров и один вице-премьер. Поздно вечером их представлили коллективам ведомств.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Глава правительства Ион Кику представил в понедельник новых министров работникам ведомств, которые они возглавили.

Лилия Поголша
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Биография Лилии Поголша — нового министра образования, культуры и исследований РМ

Как сообщило Управление правительства по связям с прессой, представляя коллективу Министерства образования, культуры и исследований его новую главу Лилию Поголша, премьер отметил, что "все прекрасное и нужное, начатое в образовании и культуре, должно иметь преемственность". Он выразил уверенность, что молодая и профессиональная команда ведомства успешно справится с поставленной перед ней задачей. 

Новый вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь до нынешнего назначения работала представителем правительства в Комитете СНГ. "У вас впереди сложная повестка", -  подчеркнул Ион Кику. Он пожелал Ольге Чеботарь успехов на новом посту.

Анатол Усатый
© Sputnik / Osmatesco
Биография Анатола Усатого — министра экономики и инфраструктуры РМ

Некоторые министры вернулись к руководству ведомствами. Так, Анатол Усатый вновь возглавил Министерство экономики и инфраструктуры. Премьер заверил его в полной поддержке команды правительства. Аурел Чокой вернулся к руководству МИДЕИ."Я уверен, что вы приложите все усилия, чтобы продвигать внешнюю политику Молдовы так, как этого хочет народ страны. Первоочередная задача - правильная организация голосования за рубежом. Я очень хорошо знаю, с какими трудностями столкнулись в первом туре выборов. Цель состоит в том, чтобы каждый гражданин, желающий реализовать свое право голоса, имел такую возможность", - заявил глава кабмина.

Министерство обороны снова возглавил генерал Виктор Гайчук. Премьер выразил уверенность, что "Национальная армия под руководством Виктора Гайчука и дальше будет опорой нравственности и любви к Отечеству".

Ион Кику поблагодарил бывших министров за работу в чрезвычайно сложный для Молдовы период и пожелал им успехов в  дальнейшей деятельности.

Обновленный состав правительства Молдовы ноябрь 2020
© Sputnik / Moldova
Обновленный состав правительства Молдовы ноябрь 2020

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Новые члены правительства Молдовы приведены к присяге


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Народ - за, народ - против: реакция жителей США на итоги выборов
Протестное шествие в Мичигане
Видео - Блокировали машины и били в барабаны: протестное шествие в Мичигане
Обновленный состав правительства Молдовы ноябрь 2020
Как выглядит обновленный состав правительства Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться