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Голосование в Приднестровье

Второй тур президентских выборов: особенности голосования для приднестровцев

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (342)
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https://ru.sputnik.md/politics/20201110/32398887/vtoroy-tur-prezidentskikh-vyborov-osobennosti-golosovaniya-dlya-pridnestrovtsev.html

Правила голосования во втором туре выборов главы молдавского государства для жителей Левобережья Днестра остались теми же, что и в первом туре.

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. На втором туре выборов президента Молдовы для граждан республики, проживающих в Приднестровье, будет открыто 42 избирательных участка в 22 населенных пунктах. Это те же самые участки, на которых могли проголосовать приднестровские избиратели в первом туре.

"Особенность участия избирателей, у которых есть регистрация на территории Приднестровья, состоит только в том, что они голосуют по дополнительным, а не основным спискам", - пояснили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Голосование в Приднестровье.
© Sputnik / Irina Leahova
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В Центризбиркоме также отметили, что у жителей Приднестровья есть право проголосовать на любом из открытых специально для них участков. К примеру, в случае если на одном из участков выстроилась большая очередь, избиратель может отправиться на другой, находящийся поблизости.

Как писал Sputnik ранее, для приднестровских избирателей на выборах президента Молдовы в первом туре было открыто по одному избирательному участку в муниципиях Кишинев, Бельцы, в Новых Аненах. Но большинство из них расположились в населенных пунктах, которые находятся вблизи берега Днестра. В нескольких из них работало сразу четыре участка — в городе Резина, в селах Сэнэтэука и Варница.

В первом туре были зафиксированы попытки помешать ходу голосования на нескольких участках, где имели право на волеизъявление приднестровские избиратели. Полицией было возбуждено два уголовных дела по подобным нарушениям в населенном пункте Варница.

По данным Бюро по реинтеграции Молдовы, в Приднестровском регионе проживает почти 250 тысяч молдавских граждан, которые по возрасту имеют право голосовать на выборах президента республики.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (342)

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Теги:
голосование, выборы президента, выборы молдова, Приднестровье


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