Реальная причина, почему молдавские демократы вышли из правительства

Генсек Демократической партии Молдовы (ДПМ) пояснил причины, почему они решили вывести своих министров из состава правительства.

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Выход молдавских демократов из коалиционного правительства с социалистами не стало решением, основанном на эмоциях, а было хорошо взвешенно всей командой. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил генсек политформирования, депутат парламента Александр Жиздан.

По его словам, коалиция между социалистами и демократами больше не может решать проблемы Молдовы.

"Когда мы организовали это заседание были мнения о том, что мы не должны уходить. Сегодня подтверждаю, что это решение было принято не на эмоциях, а основано на анализе, в том числе экономическом. Эта коалиция больше не может решать проблемы страны. Пандемия вызвала серьезные проблемы во всех отраслях, и проблематично управлять страной в таком формате", - сказал Жиздан.

На вопрос о том, почему Демпартия приняла это решение за неделю до второго тура выборов президента, депутат отметил: было сказано - "мы уйдем после вступления в должность нового президента".

"Дело не в каких-то скрытых интересах. Мы также хотим более широкого консенсуса в этом правительстве, но только в этом формате мы не верим, что сможем решить проблемы в Молдове", - уточнил Жиздан.

Глава Демпартии Павел Филип 7 ноября заявил, что после вступления в должность президента Молдовы, второй тур выборов которого пройдет 15 ноября, ДПМ намерена вывести своих представителей из состава правительства.

Премьер Ион Кику 9 ноября предложил президенту отозвать с должностей министров, выдвинутых Демократической партией. Речь идет о руководителе Минобразования Игоре Шарове, главе Минэкономики Сергее Райляне, министре обороны Александре Пынзаре, а также вице-премьере по реинтеграции Кристине Лесник. Кроме того, был представлен и проект по отставке министра иностранных дел и евроинтеграции Олега Цули, которого назначили послом Молдовы в Венгрии. Глава государства со всеми перестановками согласился. Спустя всего несколько часов, представили кандидатуры новых членов кабмина, которых и утвердили в последствии.

Таким образом, Ольга Чеботарь стала вице-премьером по реинтеграции, Анатол Усатый - министром экономики и инфраструктуры, Аурел Чокой - министром иностранных дел и евроинтеграции, Виктор Гайчук - главой Минобороны, Лилия Поголша - министром образования, культуры и исследований.

Гайчук, Усатый и Чокой уже возглавляли эти министерства до марта нынешнего года.

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