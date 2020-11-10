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Избирательный участок.

Силы, исповедующие антироссийский курс, приведут Молдову к катастрофе

© Sputnik / Maxim Topal
Политика
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (345)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201110/32406588/sily-ispoveduyushie-antirossijskij-kurs-privedut-moldovu-k-katastrofe.html

Граждане Молдовы обеспокоены перспективой усиления политических сил, следующих конфронтационной политике Запада.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Исход второго тура президентских выборов в Молдове, в котором за пост главы государства 15 ноября будут бороться Игорь Додон и Майя Санду, волнует не только жителей Молдовы, но и тех избирателей, что живут и работают за рубежом.

Так, молдавские граждане, постоянно проживающие в России, встревожены курсом, который демонстрирует Майя Санду, вышедшая 1 ноября на первое место по итогам подсчета голосов.

Приднестровское урегулирование — не площадка для геополитических игр

Прозападный кандидат, следующий в кильватере политики ЕС и США, не заинтересован в стратегическом партнерстве Молдовы с Россией, считает советник председателя Ассоциации молдаван в Санкт-Петербурге Александр Танасий.

"Гражданам Молдовы, живущим и работающим в России, важно проявить максимальную активность на выборах, чтобы не допустить полного коллапса у себя на Родине, а также чтобы отношения между странами не ухудшились", — заявил он одному из российских изданий.

Представителя молдавской диаспоры тревожат заявления и действия Майи Санду — из них следует, что лидер партии "Действие и солидарность" настроена против развития добрых контактов между Молдовой и Россией, считают работающие в РФ молдаване.

Учебник русского языка.
© Sputnik / Andrey Iglov
Действующий президент высказался по поводу статуса русского языка в Молдове

Курс, который провозглашает Санду, в состоянии повредить и хрупкому балансу в процессе урегулирования приднестровского конфликта, отмечает Танасий.

"Все мы помним, как Санду заявляла, что если станет президентом, то немедленно отправится с официальным визитом в Россию, чтобы потребовать "вывода войск из Приднестровья", — сказал он. Танасий напомнил, что согласно международному экспертному мнению, роль России в процессе урегулирования в формате "5+2" доказала свою эффективность и необдуманные действия в этой сфере могут создать реальную угрозу срыва процесса переговоров.

Представитель молдавской диаспоры напомнил и о том, что именно при Майе Санду русский язык перестал быть обязательным предметом в школах страны с государственным языком обучения — что объективно направлено на раскол общества, в котором на русском языке свободно изъясняется как минимум треть населения Молдовы.

По данным Центра поддержки молдавских мигрантов на 2019 год, в России постоянно находятся около 600 тысяч граждан Республики Молдова.

Апрель 2009 года и Варница показали, что может произойти в Молдове

Ситуация вокруг процесса приднестровского урегулирования станет непредсказуемой, если у руля власти встанут прозападные политические игроки, поддерживающие антироссийский курс. В этом уверены и представители Профсоюза сотрудников силовых органов Молдовы.

Если пронатовский кандидат станет президентом, это может привести к катастрофе, считает председатель организации, полковник запаса Юрий Чофу.

"Мы не знаем, каковы планы заокеанских кураторов <Майи Санду>, но народ Молдовы уже видел истинное лицо западных стратегов и их местных активистов в 90-е годы, в апреле 2009 года, когда сжигали здания парламента и президентуры. И буквально недавно — в Варнице, когда сторонники Санду перекрывали дороги, протыкали шины автомобилей, угрожали избирателям из Приднестровья и называли их сепаратистами», — отметил Чофу.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев
© Sputnik
Журавлев: Запад вполне может устроить "майдан" в Молдове после выборов
Он подчеркнул, что профсоюз призывает всех действующих и находящихся в резерве сотрудников силовых органов Молдовы проявить максимальную ответственность и не допустить дестабилизации в стране в случае победы действующего президента страны Игоря Додона.

"Мы хотим сообщить западным организациям и лидерам, которые строят деструктивные планы в отношении Республики Молдова, что в случае необходимости патриотические силы республики сделают все возможное для спасения государства и сохранения его суверенитета", — заключил Чофу.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (345)

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Теги:
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