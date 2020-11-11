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ЦИК Приднестровья

В Приднестровье готовы списки кандидатов в депутаты разных уровней

Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20201111/32407735/v-pridnestrove-gotovy-spiski-vsekh-kandidatov-v-deputaty-regiona.html

В Приднестровском регионе завершилась регистрация кандидатов в депутаты всех уровней законодательной власти, а также в председатели Советов - главы администраций сел и поселков.

ТИРАСПОЛЬ, 11 ноя – Sputnik. В Приднестровье завершилась регистрация кандидатов в депутаты всех уровней и руководителей местных органов власти. Их будут выбирать в Единый день голосования, который состоится 29 ноября.

"На сегодняшний день на 33 мандата депутатов Верховного Совета (парламента – прим. авт.) VII созыва претендуют 45 кандидатов, 41 из них имеют высшее профессиональное образование", - пояснили в Центризбиркоме Приднестровья.

Из числа зарегистрированных кандидатов 32 являются действующими депутатами законодательного собрания региона.

ЦИК Приднестровья
© Sputnik / Ляхова Ирина
Выборы в Приднестровье: депутатский корпус "похудеет" на десять человек
Выборы депутатов Верховного Совета непризнанной ПМР (парламента всего Приднестровского региона) пройдут по 33 округам. По одному – в городе Днестровске, по двум – в Каменском и Дубоссарском районах, по трем - в Григориопольском районе, по пяти - в Рыбницком районе, по шести - в Слободзейском районе и в городе Бендеры, по восьми - в городе Тирасполь.

"По состоянию на 10 ноября 2020 года всего зарегистрировано 454 кандидата в местные Советы народных депутатов и председатели Советов – главы администраций сел, поселков", - сообщили в ЦИКе.

Из них 183 претендуют именно на выборную должность председателя Совета – главы администрации села, поселка. Всего за период избирательной кампании в депутаты местных Советов и руководителей местных органов власти выдвинулось 513 кандидатов. Из них 31 претендент утратил статус кандидата на основании письменного заявления о снятии своей кандидатуры. Отказано в регистрации 16 кандидатам, еще 12 не предоставили в территориальные избирательные комиссии подписные листы и потому не были зарегистрированы.

Избирательная кампания в Приднестровье по выборам в законодательные собрания различных уровней, а также в главы администраций сел и поселков стартовала 3 сентября 2020 года.

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Теги:
выборы, Приднестровье


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