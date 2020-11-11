Выборы: как проголосовать, если у вас нет действительного удостоверения личности

Удостоверение личности для участия в голосовании можно будет получить непосредственно в день выборов.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Граждане Молдовы, у которых по каким-либо причинам нет действительного удостоверения личности, смогут получить его в день выборов в представительствах Агентства государственных услуг. Все многофункциональные центры агентства будут работать в день второго тура президентских выборов, в воскресенье, 15 ноября. В этот день граждане смогут получить только временные и заранее изготовленные удостоверения личности. Выдачу временного удостоверения личности можно запросить и предварительно.

"В день проведения второго тура выборов президента Республики Молдова Многофункциональные центры будут работать по особому графику: с 7.00 до 21.00", — рассказали в агентстве.

Граждане Республики Молдова с правом голоса, которые в день выборов запросят выдачу временного удостоверения личности взамен удостоверения личности в связи с его отсутствием (забыт на работе, в другом населенном пункте и т. д.), в обязательном порядке будут уведомлены о порядке восстановления статуса удостоверения личности в случае нахождения документа.

"Граждане, которые в день выборов имеют действительное удостоверение личности и заявляют об утере или краже сопроводительного вкладыша, для проставления отметки о голосовании получат временное удостоверение личности при условии, что они заявят об утере удостоверения личности", - добавили в агентстве.

Граждане Республики Молдова, подавшие заявление о выдаче удостоверения личности в период со 2 по 12 ноября 2020 года, могут получить удостоверение личности до 13 ноября 2020 года, в том числе и в случае если срок выполнения заказа превышает эту дату, независимо от оплаченного тарифа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova