Додон перечислил этапы кражи миллиарда: "за все голосовала Майя Санду"

Действующий глава государства обвинил своего соперника по борьбе за президентское кресло в причастности к банковскому мошенничеству, в результате которого Молдова лишилась миллиарда долларов.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Кража миллиарда долларов из банковской системы Молдовы произошла, в том числе благодаря голосованию председателя партии "Действие и солидарность", кандидата в президенты Майи Санду, в то время когда она занимала должность министра образования в правительстве республики. Об этом в эфире Radio Moldova заявил кандидат на пост главы государства, действующий президент Молдовы Игорь Додон.

"Как происходила кража? Я хочу отметить только четыре шага, все проголосованы Майей Санду", - заявил Додон.

Первый шаг, по словам президента, был сделан правительством на заседании 19 июня 2013 года - уменьшена доля государства в банке BEM с 56 до 33%.

Второй шаг - 25 сентября 2014 года изменено законодательство, чтобы сделать возможным кражу миллиарда.

А 13 ноября 2014 года государство предоставило банкам гарантии на 9,5 миллиарда леев. Затем 27 марта 2015 года выданы еще 5,5 миллиарда. За все перечисленные решения правительства, по словам Додона, голосовала Майя Санду.

"Вот откуда взялись 13 миллиардов леев – кража миллиарда", – добавил Игорь Додон.

Он подчеркнул, что нынешняя власть предприняла ряд мер по возврату денег, выведенных из банковской системы.

"После назначения правительства Иона Кику и Генерального прокурора на данный момент у нас следующие результаты: вернули 2,5 миллиарда леев и арестовано активов на 3,7 миллиарда леев. В общем 6,4 миллиарда леев восстановлены из украденных 13 миллиардов. Мы нашли практически половину средств из украденного миллиарда", - рассказал Додон.

В штабе Майи Санду, однако, все обвинения отрицают.

"Майя Санду на протяжении, наверное, последних пяти лет говорит, что это неправда, которую тиражирует Игорь Додон", - заявила Sputnik Молдова пресс-секретарь партии "Действие и солидарность" (PAS) Аурика Жардан.

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялся международный консорциум компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода.

В мае 2020-го Генпрокурор Вячеслав Стояногло заявил, что главным бенефициаром банковской кражи является Владимир Плахотнюк.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova