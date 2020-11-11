Pro Moldova лишилась еще одного депутата в парламенте

Исход из парламентской группы Pro Moldova под руководством Андриана Канду продолжается - подробности ухода еще одного депутата.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Депутат Елена Бакалу объявила о выходе из группы Pro Moldova и присоединении к платформе Pentru Moldova ("За Молдову"). Об этом сообщил парламентарий Сергей Сырбу на своей странице в Facebook в среду.

Сырбу опубликовал заявление Бакалу, в котором подчеркивается, что она выходит из парламентской группы Pro Moldova и продолжит работу в качестве независимого депутата.

© Photo : Facebook / Pentru Moldova Заявление депутата Елены Бакалу о выходе из Pro Moldova

Кроме того, Бакалу подписала декларацию о присоединении к Pentru Moldova.

© Photo : Facebook / Pentru Moldova Депутат Елена Бакалу подписала конвенцию о присоединении к платформе Pentru Moldova

"Приветствую решение коллеги в парламенте Елены Бакалу, которая сегодня присоединилась к платформе Pentru Moldova. Это ответственный шаг и пример того, как другие депутаты могут разморозить диалог в парламенте, поставив интересы страны и граждан выше политических взглядов и интересов", - написал Сырбу.

Ранее пятеро депутатов, покинувших парламентскую группу и партию Pro Moldova, заявили о создании в законодательном органе новой политической группы — платформы Pentru Moldova. Сырбу опубликовал в соцсетях фото заявления, которое подписали он и четверо других депутатов — Элеонора Граур, Руксанда Главан, Григоре Репещук и Корнелиу Падневич. Все они ранее состояли в Демократической партии Молдовы, в 2020 году перешли в Pro Moldova, а в конце октября покинули и эту парламентскую группу.

А 4 ноября депутаты фракции "Шор" подписали конвенцию о присоединении к платформе Pentru Moldova.

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