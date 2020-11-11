Организаторы экзитпола: наше исследование не имеет политической окраски

В Молдове впервые за 10 лет в день выборов состоится полноценный социологический опрос на выходе из избирательных участков.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Экзитпол во время второго тура президентских выборов 15 ноября будут проводить на 100 избирательных участках в 77 населенных пунктах страны, а его результаты не могут быть использованы для оспаривания результатов выборов.

Об этом во время пресс-конференции 11 ноября заявили организаторы опроса, представители организации Spero и компании Intellect Group.

Директор Intellect Group Ян Лисневский поблагодарил Центральную избирательную комиссию за возможность провести экзитпол.

По его словам, это первый подобный опыт в Молдове за последние 10 лет, поэтому он налагает особенную ответственность.

"В соседних странах у компаний большой опыт в проведении таких социологических исследований. Для нас это - настоящее испытание", — отметил Лисневский.

Он подчеркнул, что результаты исследования представляют исключительно научный интерес.

"Данные, которые мы представим, не имеют юридической силы и не могут использоваться для оспаривания результатов выборов. Это исключительно научное исследование с определенной погрешностью", — предупредил социолог.

Руководитель ассоциации Spero Татьяна Заруба заверила журналистов, что социологическое исследование не несет никакой политической окраски.

Она попросила граждан проявлять терпение и уважение к труду людей, которые будут опрашивать избирателей.

"Опрос пройдет на 100 участках в 77 населенных пунктах. В исследовании участвуют 150 операторов, а в общей сложности в команде организаторов около 200 человек", — уточнила Заруба.

Несмотря на то, что на заграничных участках также будут работать наблюдатели ассоциации, экзитпол будет проходить только на территории Молдовы.

"У нас нет возможности покрыть достаточное количество зарубежных участков. Результаты будут смоделированы исходя из результатов первого тура выборов", — объяснил Лисневский.

Социолог призвал граждан принять участие в исследовании и заверил, что организаторы гарантируют анонимность всех опрошенных.

"Наша цель — качественное исследование. Впервые в истории молдавские компании организуют такой опрос своими силами", — добавил организатор исследования.

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